Classifica Marcatori A / Capocannoniere: oggi in campo Belotti e Higuain, Dzeko gioca domani (33^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, DZEKO GIOCA DOMANI (33^ GIORNATA) - Tra i calciatori che hanno sicuramente possibilità di vincere la classifica dei marcatori c'è Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è pronto a mettere a segno altri gol, ma per farlo dovrà aspettare domani. La Roma di Luciano Spalletti infatti sarà in campo nel monday night allo Stadio Adriatico di Pescara. I giallorossi sono pronti a giocare ancora per mantenere la posizione di classifica con il Napoli che preme dietro. Prima di vedere Edin Dzeko in campo domani ci sarà la possibilità di capire se dovrà inseguire Andrea Belotti del Torino, oggi in campo contro il Chievo Verona. I due sono appaiati in testa alla classifica dei marcatori e si giocano con altri calciatori di spessore il titolo di capocannonieri. Attenzione anche a Dres Mertens che è il primo a scendere in campo alle ore 12.30 quando si giocherà la sfida Sassuolo-Napoli.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, IN CAMPO BELOTTI E HIGUAIN (33^ GIORNATA) - Si torna in campo oggi dopo i due anticipi di ieri Bologna-Atalanta e Fiorentina-Inter. La classifica dei marcatori della Serie A mai come quest'anno è stata così combattuta. La tripletta di Mauro Icardi ha sicuramente spostato gli equilibri alla ricerca di un titolo di capocannoniere che tutti vorrebbero vincere. In testa ci sono Edin Dzeko e Andrea Belotti con il primo che giocherà domani e il secondo invece che scenderà sul rettangolo verde oggi. Il Gallo sarà in campo titolare contro il Chievo Verona di Rolando Maran allo Stadio Bentegodi. E' lui la vera sorpresa di questa stagione del massimo campionato italiano, perché sicuramente in pchi si aspettavano potesse riuscire ad avere un impatto così devastante. Chi invece è stato superato dalla tripletta da Icardi nella classifica marcatori è Gonzalo Higuain. Ora sotto di una rete e costretto a rincorrere il connazionale il Pipita vuole segnare oggi in Juventus-Genoa, posticipo della giornata di Serie A. Reduce dalla complicata, per lui, partita del Nou Camp di Barcellona Higuain non vuole fermarsi proprio ora.

