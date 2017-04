Cosenza Akragas / Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza Akragas, Foto LaPresse

DIRETTA COSENZA AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Cosenza Akragas, diretta dal signor Carella di Bari, domenica 23 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà il match che in ordine di tempo chiuderà il programma della diciassettesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un faccia a faccia tra due squadre reduci da un sabato di Pasqua molto positivo: ma se il Cosenza ha ormai già la testa alla disputa dei play off, e al massimo potrà vivere queste ultime tre giornate della regular season con la speranza di agguantare il quarto posto della Juve Stabia, al momento lontano quattro lunghezze, per l'Akragas il finale sarà ad altissima tensione. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Nonostante un cambio di ritmo piuttosto marcato, testimoniato anche dalla fondamentale vittoria interna contro la Casertana di sabato scorso, la formazione agrigentina mantiene ancora un solo punto di vantaggio sulla zona play out, col quintultimo posto attualmente occupato dal Monopoli a quota trentasette punti. Ogni passo falso potrebbe dunque essere fatale per i siciliani, che per quanto visto nelle ultime giornate meriterebbero forse la salvezza diretta, ma si sono svegliati tardi e hanno dovuto fare i conti anche col netto miglioramento del rendimento delle inseguitrici, nella zona calda della classifica. Espugnando il campo del Catania il Cosenza dalla sua si è dimostrato poco in vena di fare regali, e deciso a presentarsi ai play off in buona forma, con la voglia di essere protagonista.

Queste le probabili formazioni dell'incontro che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Padroni di casa che affronteranno la sfida con Perina a difesa della porta ed una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Corsi, Tedeschi, Pinna e D'anna. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Calamai, Ranieri e Statella (quest'ultimo in gol con Letizia nella trasferta di Catania), nel tridente offensivo spazio dal primo minuto a Letizia, al francese Baclet e a D'Orazio. Risponderà l'Akragas con Pane a difesa della porta, mentre il brasiliano Cazé da Silva, Mileto e Riggio formeranno il terzetto della difesa. Per l'argentino Pezzella posto confermato in cabina di regia al fianco di Rotulo e Coppola, mentre Longo sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Sepe sarà invece l'esterno mancino. In attacco, spazio al croato Klaric, match winner nella sfida interna contro la Casertana, affiancato a Salvemini.

Tatticamente il Cosenza di De Angelis manterrà il suo atteggiamento accorto ed efficace nelle ripartenze, con un 4-3-3 che ha saputo sfruttare alla perfezione i punti deboli del Catania nel turno del sabato di Pasqua. 3-5-2 per l'Akragas di Di Napoli che è riuscito a risollevarsi in classifica soprattutto grazie ai risultati ottenuti in casa, ma che in trasferta nel 2017 ha vinto finora soltanto la partita sul campo del Taranto fanalino di coda.

Le scommesse per il match indicano una preferenza da parte dei bookmaker verso la vittoria interna, quotata 2.15 da Eurobet mentre Snai alza fino a 3.50 la quota relativa al successo esterno agrigentino e Paddy Power propone invece a 3.35 l'eventuale pareggio. Questo nonostante l'assoluta necessità di fare punti dei siciliani.

Sarà Lega Pro Channel, visibile in diretta streaming video via internet sulla piattaforma sportube.tv, a trasmettere Cosenza-Akragas, domenica 23 aprile 2017 alle ore 18.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.