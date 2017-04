DONNARUMMA PARATUTTO/ Video, i due ‘miracoli’ contro l’Empoli, ma Super-Gigio non ‘salva’ il Milan

Gigio Donnarumma (LaPresse)

DONNARUMMA PARATUTTO, VIDEO: SUPER GIGIO FA DUE MIRACOLI CONTRO L’EMPOLI MA NON SALVA IL MILAN - È tornato il super eroe Gigi Donnarumma, peccato che però il Milan non lo ha seguito e questa volta i 7 minuti di recupero non sono serviti a recuperare la partita contro l’Empoli, come invece era successo sette giorni fa contro l’Inter nel derby. Finisce 1-2, brutta sconfitta in casa con il Milan che però fino all’ultimo ha tentato di riprendere il risultato e lo ha potuto solo per due miracoli letterali compiuti dal suo portierone che si riprende la scena dopo qualche settimana in chiaroscuro (e una papera contro il Pescara). Dopo lo 0-2 targato Michelidze e Thiam, in cui Donnarumma niente ha potuto davanti ad una difesa a romanzo del terrore, il Milan si è svegliato gettando il cuore oltre l’ostacolo e andando a pescare il bel gol di Lapadula (che segna solo con l’Empoli, ndr) dopo pure il rigore sbagliato da Suso. Ecco, con 5 attaccanti e tutta la squadra davanti, era evidente che il Milan potesse patire in contropiede e infatti puntualmente accade: prima occasione, lancio di Croce, stop perfetto di Maccarone che brucia Paletta e si presenta da solo davanti a Super Gigio.

Qui, con una sorta di prodigioso riflesso da Benji Prize, il “Donna” con il braccione destro devia sopra la traversa il tracciante in diagonale a botta sicura (e a tre metri dalla porta) di Big Mac, facendo saltare sulla sedia le dirigenze di mezza Europa che vogliono assicurarsi il nuovissimo “Buffon”. Tutto finito? Neanche per sogno, al 92esimo in pieno contropiede, Calabria perde un pallone banalissimo e il velocissimo Thiam si proietta a campo aperto verso la porta del Milan certo ormai del 1-3 clamoroso a San Siro. Ma non aveva fatto i conti con Donnarumma che lo attende praticamente al limite dell’area e in una frazione di secondo si butta per terra intercettando il forte rasoterra che l’attaccante empolese aveva appena scagliato. Un miracolo più dell’altro, un portiere “dell’altro” mondo che risulta essere l’unica vera bella notizia di giornata, visto che tra l’altro non è riuscito alla fine a salvare il suo Milan. Passo falso in casa ma con questo portiere qui, l’anno prossimo, qualche sogno in più si può avanzarlo (assieme ai soldi freschi cinesi, sperano i tifosi rossoneri). Clicca qui per il video del primo miracolo di Donnarumma su Maccarone - qui il secondo prodigioso intervento su Thiam

