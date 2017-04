Diretta/ Conegliano Vakifbank: info streaming video e tv, risultato live (finale Champions League 2017, oggi)

Diretta Conegliano Vakifbank (LaPresse)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO VAKIFBANK ISTANBUL: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Conegliano Vakifbank, diretta dagli arbitri Gerothodoros e Maroszek, è la partita di volley femminile in programma oggi domenica 23 aprile 2017 alle ore 18.00 presso il PalaVerde di Villorba, valida per la finale per il primo e secondo posto della Champions League 2017. Le pantere padrone di casa sono pronte a scendere in campo di fronte al pubblico di casa per ottenere la medaglia più preziosa nel primo torneo continentale della pallavolo al femminile. L’ambizione delle ragazze di Mazzanti è grande, anche perché l’occasione unica del titolo europeo giunge a conclusione di una stagione davvero strepitosa, per le venete che hanno ottenuto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Riepiloghiamo quindi brevemente il cammino delle pantere fino alla finalissima di questo pomeriggio. Dopo una fase a gironi terminata al secondo posto con 12 punti dietro alle connazionali della Liu Jo Nordmeccanica Modena, Conegliano si è ritirata dalla competizione: in qualità di team ospitante della Final Four infatti le ragazze di Mazzanti si erano già qualificate automaticamente per le semifinali. Lì ieri sera Conegliano ha poi trionfato con merito contro la Dinamo Mosca:3-1per le pantere il risultato finale della semifinale. Percorso invece molto più lungo per la squadra del Vakifbank: le turche si sono qualificate al primo posto nella fase a gruppi, con 17 punti e 6 incontri vinti nel girone D. Successivamente il Vakifbank ha incontrato ai quarti le svizzere della Volero Zurich (battute per 3-1in entrambi i match) e superando le connazionali dell’Eczacibasi in semifinale per 3-0. La finalissima quindi per il primo e il secondo posto della Champions League 2017 si annuncia davvero speciale dove rimane molto difficile assegnare il titolo di favorita a una delle due formazioni.

Ricordiamo infine che la partita di volley femminile tra Conegliano e Vakifbank, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre e al numero 225 del bouquet satellitare di Sky. Salvo variazioni quindi sarà assicurata anche la diretta video streaming della finalissima della Champions League 2017 sul portale ufficiale www.sportitalia.it a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della federazione europea all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live del match.

