Diretta/ Dinamo Mosca Eczacibasi: info streaming video e tv, risultato live (finale Champions League 2017)

DIRETTA DINAMO MOSCA ECZACIBASI VITRA ISTANBUL: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINAL 3°-4° POSTO CHAMPIONS LEAGUE OGGI) - Dinamo Mosca Eczacibasi, diretta dagli arbitri Cambre e Adler, è la partita di volley femminile, in programma per oggi 23 aprile 2017 alle ore 15.00 al PalaVerde di Villorba, valida quale finale per il 3° e 4° posto della Champions League di volley femminile 2017. Dopo l’avvincente semifinale giocata ieri sera è tempo di medaglie per il massimo torneo continentale della pallavolo al femminile: si comincia già questo primo pomeriggio in casa di Conegliano per assegnare la medaglia di bronzo e quella di legno. Le ragazze della Dinamo Mosca, dopo una fase a gironi che l’ha vista capolista con 15 punti e una prima parte del tabellone eliminatorio in cui non ha mai perso, si è dovuta ieri sera arrendente sotto i colpi dell’Imoco Volley Coengliano, padrona di casa al Palaverde: 3-1 il risultato finale della semifinale che ha lanciato le pantere di Mazzanti direttamente alla finale per le medaglie più preziose.

Le russe, autrici di una stagione davvero strabiliante anche nel campionato nazionale (dove è in finale per lo scudetto con la Dinamo Kazan, oggi apre senz’altro favorita per la vittoria e la medaglia di bronzo, unica consolazione nelle coppe europee per quest’anno. Di contro però le ragazze della Dinamo Mosca si troveranno la compagine turca dell’Eczacibasi, guidata dal coach italiano Massimo Barbolini. Le turche hanno trovato un posto nella finalina dopo la pesante sconfitta maturata per 3-0 in semifinale contro il Vakifbank, squadra turca, con la quale la finalista di oggi ha registrato un nuovo precedente negativo.

Ricordiamo infine che la partita tra Dinamo Mosca e Eczacibasi, finale per il terzo e quarto posto della Champions League di volley femminile sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, presente al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 del bouquet satellitare di Sky. Sarà quindi assicurata, salvo imprevisti, anche la diretta streaming video della partita di volley femminile attesa alle ore 15.00 sul portale ufficiale www.sportitalia.it a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della federazione europea al sito www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

