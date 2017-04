Diretta/ Italia Taiwan Fed Cup 2017 streaming video SuperTennis.tv: orario delle partite (oggi)

Diretta Italia Taiwan Fed Cup (LaPresse)

DIRETTA ITALIA TAIWAN, FED CUP 2017 STREAMING VIDEO SUPERTENNIS, ORARIO DELLE PARTITE (2^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 23 APRILE) - Italia Taiwan, sfida di Fed Cup 2017, vive oggi domenica 23 aprile la sua seconda e decisiva giornata presso il Circolo Tennis di Barletta, sulla terra rossa. Per quanto riguarda le partite in programma oggi, si parte alle ore 11:30 di stamattina. Siamo ben lontani dai fasti del Gruppo Mondiale dove l’Italia era presenza fissa fino a poco tempo fa, compresi ben quattro trionfi finali: giocheremo esclusivamente per provare a rimanere in Serie B (ovvero il World Group II) dove siamo sprofondate lo scorso anno perdendo il playoff contro la Spagna, altrimenti finiremmo addirittura in Serie C, per mutuare una terminologia calcistica. Rischio che a dire il vero dovrebbe essere quasi del tutto scongiurato dal momento che ieri le azzurre hanno vinto i primi due singolari: conduciamo dunque 2-0, serve aggiungere ancora una sola vittoria per chiudere i giochi.

L’obiettivo è ottenerla subito con Sara Errani, che giocherà contro Ya-Hsuan Lee; altrimenti avremo un altro match Point nell’ultimo singolare, che dovrebbe vedere di fronte Martina Trevisan e Chieh Yu Hsu. In ultima battuta resterebbe il doppio - con formazioni ancora da decidere, sulla carta Paolini/Rosatello vs Chia Jung Chuang/Ching Ben Hsu - ma naturalmente è uno scenario al quale non vogliamo nemmeno pensare.

Bastano i nomi per capire che Tathiana Garbin, da quest’anno capitano non giocatore dell’Italia, ha attuato una vera e propria rivoluzione: Sara Errani, che compirà 30 anni tra una settimana, resta l’unica veterana di un gruppo che per il resto ha tra le convocate Jasmine Paolini (21 anni), Martina Trevisan (23 anni) e Camilla Rosatello (21 anni).

Contro un’avversaria di modesto livello come Taiwan, o Cina Taipei per rispettare la denominazione ufficiale, non dovrebbero comunque esserci problemi, anche se ieri la Trevisan ha vinto solamente per 12-10 al terzo set il proprio singolare. Tutto incredibilmente facile invece per Sara Errani, che si è imposta 6-0 6-2: sarebbe dunque un vero e proprio suicidio perdere tre partite oggi contro una Nazionale che ha pure rinunciato al fattore campo di cui sulla carta avrebbe dovuto godere.

La diretta tv di Italia Taiwan, sfida di Fed Cup 2017, sarà trasmessa come sempre su SuperTennis, la web-tv tematica aperta a tutti sul canale 64 del televisore; per chi volesse è disponibile anche la diretta streaming video per tablet e smartphone, visitando il sito www.supertennis.tv senza costi aggiuntivi. Se vorrete invece seguire la sfida sui social, le pagine ufficiali del torneo sono facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-CINA TAIPEI (FED CUP 2017)

