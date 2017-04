Diretta/ Juventus Genoa info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Juventus Genoa - LaPresse

DIRETTA JUVENTUS-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Juventus Genoa, diretta dal signor Calvarese di Teramo domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.45 per la 33^ giornata di Serie A allo Juventus Stadium, sarà una sfida che potrebbe rappresentare un passo decisivo per i bianconeri nella corsa allo scudetto, con la squadra di Allegri che la scorsa settimana è arrivata ad ottenere otto punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice in classifica, la Roma. Una squadra la Juve che arriva dall'esaltante risultato ottenuto contro il Barcellona, passaggio del turno in semifinale di Champions League contro quello che può essere di gran lunga considerato come il tridente più forte del mondo.

I bianconeri sono ormai una realtà assoluta anche in campo internazionale, ma la Champions League è il più importante di tre fronti agonistici che restano aperti per Higuain e compagni. Lo Scudetto, se portato a casa, sarebbe il sesto di fila (mai nessuno, in Italia, ci era mai riuscito) per i bianconeri che invece non alzano la Coppa dalle Grandi Orecchie dal lontano 1996, quando allo Stadio Olimpico di Roma la squadra all'epoca allenata da Marcello Lippi si aggiudicò la finalissima battendo l'Ajax ai calci di rigore. Anche per la Coppa Italia, in caso di successo contro la Lazio, si tratterebbe del terzo trionfo consecutivo, il dodicesimo in assoluto.

Ovviamente la squadra di Allegri farà di tutto per aggiudicarsi il triplete e preparerà nei minimi dettagli le ultime sei gare di campionato, a cominciare da quella contro il Genoa. La formazione ligure, che ha visto il ritorno in panchina di Ivan Juric dopo la breve parentesi di Andrea Mandorlini che non ha portato il cambio di rotta auspicato dal presidente Preziosi che ha dunque deciso di affidare nuovamente la guida tecnica della squadra all'ex-allenatore del Crotone.

Se non altro è arrivato un pari contro la Lazio, attuale quarta forza del campionato impegnata nella corsa per l'Europa League, un risultato che può dare morale ai grifoni che comunque essendo a +9 sul terzultimo possono dormire sonni relativamente tranquilli, a meno di una clamorosa risurrezione del Crotone in questo finale di campionato.

Tuttavia la Juventus, nel girone d'andata, al Ferraris incappò in una delle pochissime giornate no di questa stagione quando il Genoa, all'epoca in gran forma, aveva battuto nettamente i campioni d'Italia per 3 a 1, una sconfitta che probabilmente ha scosso i bianconeri che da allora non hanno praticamente più sbagliato nulla. Allegri ha già fatto capire ai suoi che non concederà turni di riposo a nessuno e dunque schiererà la migliore formazione possibile, forse qualche modifica solamente sulle corsie con Lichtsteiner che potrebbe prendere il posto di Dani Alves.

Per i bookmaker la favorita d'obbligo per i tre punti è senz'altro la Juventus: su PaddyPower l'1 dei bianconeri viene dato ad appena 1,36, una quota poco appetitibile se giocata singolarmente e non assieme ad altre partite, molto più invitanti e che stuzzicano la fantasia dello scommettitore le poste in palio per l'X (5,50 su WilliamHill) e per il 2 degli ospiti (11,50 su Unibet). Confidando nella classe di Higuain e Dybala, le agenzie di scommesse riservano per la giocata Over (almeno tre gol nell'arco dei novanta minuti) una quota leggermente più bassa dell'Under: 1,84 su Paddypower della prima contro 1,95 della seconda su Unibet. Per Bwin il risultato esatto più probabile (ossia con la quota più bassa) è il 2 a 0 in favore della Juve, dato a 5,75 la posta in palio.

I precedenti in casa della Juventus ovviamente sono nettamente a favore dei bianconeri con 38 successi e 9 pareggi come bilancio storico negli scontri diretti con il Genoa che ha vinto solamente 2 volte a Torino. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate allo Juventus Stadium è stato il 3 febbraio 2016 quando i bianconeri vinsero di misura grazie all'autogol di de Maio.

Per quanto riguarda la diretta tv di Juventus-Genoa, domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con un abbonamento Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport (disponibile anche in HD) e con un abbonamento Sky sul canale del satellite numero 251, Sky Calcio 1 HD, ed anche sui canali numero 206, Sky Supercalcio HD, e numero 201, Sky Sport 1 HD. Per quanto riguarda la diretta streaming video via internet, gli abbonati potranno collegarsi sul web sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.





