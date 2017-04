Diretta / Milan-Empoli info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Milan-Empoli, Foto LaPresse

DIRETTA MILAN EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Milan Empoli, diretta dall'arbitro Gavillucci, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tutta da seguire, stando alle motivazioni di classifica delle due squadre, nel programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci ad una settimana pre-pasquale intensissima, con il closing finalmente perfezionato che dopo trentuno anni ha portato il club rossonero in mano a una proprietà cinese, chiudendo l'epoca della presidenza Berlusconi. Dopo ventinove trofei i rossoneri hanno ricominciato con un'epica rimonta nel derby contro l'Inter, con la sconfitta evitata grazie ad una rete al novantasettesimo minuto siglata da Zapata. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)

Una scarica di adrenalina per una squadra che al sesto posto ha mantenuto a due punti di distanza i cugini nerazzurri e che vede la Lazio quarta lontana solo tre punti e l'Atalanta quinta solamente due. Evitare il sesto posto permetterebbe anche di non affrontare a fine luglio i preliminari di Europa League, ma c'è anche l'Inter da tenere a distanza per evitare di restare per il quarto anno consecutivo fuori dalle competizioni europee. Tutte considerazioni da tenere a mente contro un Empoli che dopo diciannove anni è tornato a vincere il derby toscano sul campo della Fiorentina. L'attuale allenatore degli azzurri, Martusciello, allora segnò, ma ciò che è più importante per gli empolesi è che i punti di vantaggio sul Crotone terzultimo sono tornati ad essere cinque e la salvezza è di nuovo più vicina.

Il pareggio di Pescara aveva rappresentato una frenata inaspettata nella corsa europea del Milan, e per questo la partita contro l'Empoli andrà affrontata con grande attenzione. Gli uomini di Montella hanno però evitato di sbagliare ancora travolgendo in casa il Palermo, per poi trovarsi a rimontare un derby che sembrava ormai perso, con l'Inter che si è vista strappata la vittoria dalle reti di Romagnoli e Zapata. L'Empoli invece prima della trasferta di Firenze aveva ottenuto solamente due punti in dieci partite, arrivando all'appuntamento dopo aver perso in trasferta contro la Roma e pareggiato in casa contro il Pescara, risultato quest'ultimo particolarmente deludente che aveva permesso al Crotone di riportarsi a meno tre dalla salvezza.

I gol di El Kaddouri e Pasqual su rigore (al novantatreesimo!) hanno riportato l'entusiasmo tra i tifosi, che vedono ora la propria squadra chiamata a gestire cinque punti di vantaggio nelle ultime sei partite di campionato per ottenere per la terza stagione consecutiva la permanenza in Serie A.

Nella scorsa stagione vittoria milanista in casa contro l'Empoli, il 29 agosto 2015 con le reti di Bacca e Luiz Adriano, mentre gli azzurri avevano momentaneamente accorciato le distanze con Saponara. Il 15 febbraio 2015 l'Empoli ha ottenuto l'ultimo risultato positivo a Milano contro i rossoneri, uno a uno con gol di Maccarone dopo l'iniziale vantaggio degli ospitanti firmato da Destro. Al 21 ottobre del 2007 risale invece l'ultimo successo empolese nella San Siro rossonera, grazie ad un gol di Saudati in apertura di ripresa. Nel match giocato al Castellani all'andata il Milan si è imposto quattro a uno. Vantaggio di Lapadula, pari di Saponara e poi rossoneri capaci di dilagare con le reti di Suso, ancora Lapadula e un autogol di Costa.

Nonostante l'exploit in casa dei viola, la distanza in classifica tra le due squadre non fa fare voli pindarici alle agenzie di scommesse, con la vittoria interna rossonera quotata 1.36 da William Hill, mentre Eurobet propone l'eventuale pareggio a una quota di 5.50 e Snai moltiplica per 11.00 quanto scommesso su quella che sarebbe la seconda vittoria esterna consecutiva dei toscani. Per quanto riguarda la diretta tv di Milan-Empoli, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00, si potrà seguire con un abbonamento Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport 2 HD e con un abbonamento Sky sul canale del satellite numero 251, Sky Calcio 1 HD, ed anche sui canali numero 106, Sky Sport Mix HD, e numero 201, Sky Sport 1 HD. Per quanto riguarda la diretta streaming video via internet, gli abbonati potranno collegarsi sul web sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)





© Riproduzione Riservata.