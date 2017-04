Diretta/ Sassuolo Napoli info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Sassuolo Napoli, Foto LaPresse

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Sassuolo Napoli, diretta dall'arbitro Damato, domenica 23 aprile 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match della trentatreesima giornata di Serie A, con i partenopei lanciati verso quello che sarebbe un importantissimo secondo posto. Impresa difficile ma non impossibile, considerando che nel turno pasquale la formazione di Maurizio Sarri si è riportata a sole due lunghezze di distanza dalla Roma seconda in classifica. I giallorossi hanno il vantaggio dello scontro diretto rispetto agli azzurri e possono puntare a chiudere la pratica secondo posto ottenendo cinque vittorie ed un pareggio nelle ultime sei partite, ma il Napoli sfruttando un calendario sulla carta favorevole proverà a fare filotto e approfittare di un eventuale passo falso degli avversari. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)

Il Sassuolo dalla sua ha ormai definito il suo obiettivo stagionale in una chiusura tranquilla di una stagione che ha visto il sodalizio emiliano impegnato per la prima volta nella sua storia sul palcoscenico dell'Europa League. Forse troppo stress per un gruppo che è stato tartassato dagli infortuni e che non era probabilmente pronto per competere su tre fronti neanche a livello numerico. Gli ultimi risultati hanno comunque portato un po' di ossigeno ad una classifica che per i neroverdi non è comunque mai stata davvero preoccupante, con la salvezza matematica lontana solo un punto e con l'obiettivo del tecnico Di Francesco che resta quello di chiudere comunque con qualche soddisfazione una stagione affascinante ma ricca di difficoltà e di imprevisti.

Il Sassuolo ha ripreso dopo la sosta perdendo una rocambolesca partita casalinga contro la Lazio, subendo l'ennesima rimonta stagionale ma sfiorando il pari all'ultimo minuto con un clamoroso legno colpito da Pellegrini. Il quale è andato a segno nella trasferta di Bergamo in cui i neroverdi hanno strappato ai lanciatissimi bergamaschi un punto prezioso e forse inaspettato. Nel sabato di Pasqua il Sassuolo si è poi tolto la soddisfazione di rimontare, per una volta, trovandosi sotto per il gol di Schick ma poi battendo la Sampdoria grazie alle reti di Ragusa ed Acerbi.

Il Napoli invece dopo aver battuto la Juventus in Coppa Italia, subendo però l'eliminazione in semifinale a causa della vittoria ottenuta dai bianconeri all'andata, è passato d'autorità sul campo della Lazio chiudendo definitivamente la questione terzo posto. Quella per il secondo invece si è riaperta grazie al pari della Roma in casa contro l'Atalanta. Il Napoli si è portato a meno due dai giallorossi grazie al tre a zero all'Udinese firmato da Mertens, Allan e Callejon, con tutte le reti messe a segno nella ripresa.

Il Sassuolo ha battuto solo una volta il Napoli in campionato: era la prima giornata della passata stagione, il 23 agosto del 2015, con i neroverdi che passarono grazie alle reti di Floro Flores e Sansone, rimontando l'iniziale vantaggio partenopeo siglato da Marek Hamsik. Partita che fu invece del Napoli il 28 settembre del 2014, con i campani che fecero loro l'intera posta grazie ad un gol a metà primo tempo dello spagnolo Callejon. Al Mapei Stadium le due formazioni non hanno mai pareggiato, col Napoli che vinse anche il primo precedente in assoluto, due a zero il 16 febbraio 2014 con marcature di Dzemaili ed Insigne. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio San Paolo il Sassuolo ha imposto il pari agli azzurri, pareggiando con Defrel la rete messa a segno in chiusura della prima frazione di gioco da Lorenzo Insigne.

Al di là della differenza di punti in classifica tra le due squadre, sono anche le motivazioni a fare la differenza, ed i bookmaker vedono una vittoria in trasferta degli azzurri come risultato probabilissimo, quotato 1.42 da Sisal Matchpoint, mentre Bwin propone a 4.60 l'eventuale pareggio e il successo interno neroverde viene quotato 8.00 da Betclic.

Per la diretta tv di Sassuolo Napoli, domenica 23 aprile 2017 alle ore 12.30, doppia possibilità con gli abbonati Sky che potranno collegarsi sui canali 206 e 251, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, del satellite e gli abbonati Mediaset Premium che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it trasmetteranno invece la diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati alle due piattaforme pay. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)





© Riproduzione Riservata.