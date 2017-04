Fondi Foggi / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi Foggia, Foto LaPresse

DIRETTA FONDI FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Fondi Foggia, diretta dal signor Camplone di Pescara, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che potrebbe segnare un momento storico in questo campionato di Lega Pro. I pugliesi sono infatti ad un passo dalla promozione in Serie B, con l'ultima vittoria interna ottenuta contro la Reggina che ha sancito ormai un passo decisivo verso il ritorno in cadetteria dopo diciannove anni di attesa per la squadra di Stroppa. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

A tre giornate dalla fine della regular season nel girone C, la formazione rossonera si trova a gestire otto punti di vantaggio e lo scontro diretto favorevole nei confronti della più immediata inseguitrice, il Lecce. Il che significa che ai Satanelli sarà sufficiente ottenere un pareggio in casa dell'Unicusano per festeggiare l'agognato ritorno al secondo piano del calcio nazionale. Di contro i rossoblu vogliono provare a ritagliarsi un posto nei play off: l'obiettivo sembrava scivolare via lentamente per la squadra di Pochesci, che ha fatto registrare però un colpo di coda importante nel turno del sabato di Pasqua, andando ad espugnare il campo dell'Andria. Il gol di Calderini alla mezz'ora ha riagganciato i laziali al treno delle squadre in lotta per un posto nella post-season. Servirà continuità in queste ultime tre partite, quella continuità che in tempi recenti è mancata ai fondani, ma certo guastare la festa ad un Foggia reduce da dieci vittorie consecutive in campionato appare senz'altro molto complicato.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Purificato di Fondi. I padroni di casa dell'Unicusano giocheranno con Baiocco a difesa della porta, mentre Galasso sarà impiegato in posizione di terzino destro e Tommaselli in posizione di terzino sinistro. Il danese Marino giocherà al centro della difesa al fianco di Bertolo, mentre De Martino manterrà il suo posto in cabina di regia affiancato da D'Angelo e da Varone. In attacco, spazio al tridente composto dal match winner della sfida di Andria, Calderini, affiancato a Gambino e Giannone. La risposta del Foggia sarà affidata a Guarna come estremo difensore, mentre Martinelli e Coletti formeranno la coppia di difensori centrali, Loiacono (che ha deciso con un suo gol l'ultimo match contro la Reggina) coprirà la corsia laterale di destra sulla retroguardia e Rubina sarà invece l'esterno mancino. Tris di centrocampo con Vacca, Agnelli e Deli titolari, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Chiricò, Mazzeo e Di Piazza.

Match di difficile lettura tattica, due 4-3-3 a confronto con esigenze di classifica comunque diverse. Il Foggia di Stroppa punterà ad ottenere il punto che gli serve, l'Unicusano Fondi di Pochesci, con la salvezza ormai in cassaforte, potrà affrontare il match con la forza dei nervi distesi.

Quote sbilanciate a favore del Foggia ma non troppo, considerando che il pareggio potrebbe far comodo ad entrambe le formazioni. Vittoria esterna rossonera quotata 2.40 da William Hill, con la stessa agenzia di scommesse che moltiplica invece per 4.00 quanto investito sull'affermazione interna dei laziali. L'eventuale pareggio viene invece quotato 2.60 da Paddy Power. Per seguire la diretta streaming video via internet di Fondi-Foggia, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà necessario un abbonamento al portale che trasmette le riprese del canale ufficiale Lega Pro Channel, ovvero sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

