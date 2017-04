Forlì Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Forlì Bassano - LaPresse

DIRETTA FORLI’ BASSANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Forlì Bassano, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida molto delicata tra le due formazioni impegnate nel girone B del campionato di Lega Pro, giunto ormai a tre giornate dalla conclusione della regular season. I padroni di casa sono nel pieno del gorgo della lotta per non retrocedere. Dopo un inizio di girone di ritorno molto incoraggiante, i forlivesi sono andati incontro ad un calo forse fisiologico, pagando lo sforzo compiuto per recuperare dopo il disastroso inizio di campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Dopo la sconfitta in casa contro la Maceratese il Forlì non è andato oltre lo zero a zero contro il Teramo, ritrovandosi a tre punti di distanza dalla salvezza diretta, e restando proprio dietro agli abruzzesi che hanno così impedito il sorpasso al quintultimo posto. Il Bassano Virtus sta invece lottando per strappare almeno in posto nei play off, in una stagione in cui i veneti, pur partendo con discrete ambizioni, non sono stati all'altezza delle grandi del campionato, andando a perdere contatto anche con la zona play off e mantenendo al momento un solo punto di vantaggio sul Santarcangelo: la partecipazione alla post season sarebbe ormai solo una questione di prestigio, visto che difficilmente il club vicentino potrebbe puntare, a livello tecnico, alla scalata alla Serie B, anche se la formula particolare dei play off lascia comunque aperta la porta a ogni possibile ambizione.

Le probabili formazioni del match sono le seguenti: il Forlì impiegherà Turrin dietro la difesa a quattro composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra da Adobati, Carini, Conson e Sereni. A centrocampo ci sarà un consolidato terzetto, con il macedone Alimi, Spinosa e Ferretti, alle spalle del trequartista Capellini, che proverà a portare spunti, idee e imprevedibilità al tandem Succi-Tonelli in attacco. La risposta del Bassano Virtus sarà affidata a Rossi estremo difensore alle spalle di Formiconi, Pasini, Bizzotto e Crialese, che dall'out di destra all'out di sinistra andranno a formare la linea difensiva a quattro.

Doppio playmaker arretrato nello schema dei veneti, con Laurenti e Bianchi schierati alle spalle dei tre incursori Minesso, Candido e Fabbro (autore del gol decisivo nella vittoria contro il Parma), mentre Grandolfo sarà schierato nel ruolo di unica punta come terminale offensivo.

Moduli invariati per le due formazioni rispetto alle ultime uscite: 4-3-1-2 per il Forlì di Gadda, 4-2-3-1 per il Bassano Virtus di Bertotto. I veneti battendo il Parma nella giornata pre-pasquale hanno dimostrato di voler chiudere il campionato con orgoglio e partecipare in ogni caso ai play off. Il Forlì però vede di nuovo il pericolo retrocessione molto vicino e non potrà più sbagliare, dopo aver mancato a Teramo una grande occasione.

I bassanesi sono messi meglio in classifica e soprattutto sono reduci da un importante risultato contro il Parma, una vittoria che ha un po' scosso dal torpore la squadra. I bookmaker valutano comunque più probabile la vittoria dei padroni di casa affamati di punti salvezza, con Sisal Matchpoint che quota 2.50 il segno '1' mentre Snai propone a 3.00 la quota per l'affermazione esterna, infine l'eventuale pareggio viene quotato 3.10 da Paddy Power.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì Bassano sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

