Gubbio Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA GUBBIO VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Gubbio-Venezia, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una partita valida per la 36^ giornata del girone B di Lega Pro. La squadra umbra è praticamente certa del sesto posto (o almeno di un piazzamento molto simile) che vuol dire playoff, ma non si vuole sottovalutare una sfida come quella contro il Venezia che potrà essere un banco di prova in vista degli spareggi. Infatti il Gubbio è pronto a lavorare in vista dei playoff per provare ad onorare un finale di stagione che potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Tifosi che attendono questa sfida e sono pronti a gioire, mentre il Venezia sta ancora festeggiando vista la promozione in serie B ottenuta già alla quartultima giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno voglia di confermarsi anche se sono tranquilli e vorranno comunque divertirsi. Il tecnico ex Milan è pronto a lanciare in campo alcune riserve e coloro che hanno avuto meno spazio in questa fase della stagione. Venezia che ora lavora al futuro ed è pronto a valutare chi potrà far parte della rosa anche in serie cadetta.

Il Gubbio giocherà con il suo modulo principale che ha dato diverse soddisfazioni in queste settimane. Il 4-3-1-2 con Volpe in porta mentre in difesa agiranno Marini, Rinaldi, Piccinni e Zanchi. A centrocampo giocheranno Valagussa, Giacomarro e Romano mentre il trequartista sarà Casiraghi. In avanti spazio al consueto tandem composto da Ferretti e Ferri Marini, anche se dalla panchina sono pronti a subentrare anche per valutarli in vista dei playoff sia Kalombo che Croce.

Nel Venezia invece non mancheranno le novità visto che la formazione veneta avrà voglia di far bene contro una squadra che comunque si trova in zona playoff. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Sambo in porta mentre in difesa agiranno Zampano, Malomo, Domizzi e Garofalo. A centrocampo spazio sicuro per Falzerano, Bentivoglio e Soligo mentre in attacco ci sarà turnover sicuramente. Infatti l'unico confermato sarà Geijo con Tortori e Caccavallo ad agire sugli esterni che dovranno creare spazi e movimenti giusti.

La formazione eugubina ha in Ferretti il punto di riferimento in avanti. La squadra punta molto su di lui, oltre che su Casiraghi, il playmaker offensivo della squadra pronto a creare gioco ed occasioni per i compagni. Mentre nel Venezia è sempre più Geijo il calciatore principale in fase d'attacco. Bene anche Domizzi che dopo anni e anni passati in massima serie ha deciso di aprire una nuova fase della carriera a Venezia. Sugli esterni benissimo Garofalo e Zampano che garantiscono sempre corsa e cross per gli attaccanti.

Per quel che riguarda invece le scommesse, Bwin propone la vittoria del Gubbio a 2.40. Il pareggio tra queste due formazioni viene quotato a 3.60 mentre la vittoria del Venezia viene quotata a 1.85. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Gubbio Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

