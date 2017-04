Juve Stabia Andria/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia Andria, Foto LaPresse

DIRETTA JUVE STABIA ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Juve Stabia Andria, diretta dal signor Schirru di Nichelino, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, nel programma della terzultima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro, sarà una sfida tra due formazioni chiamate a mantenere la loro posizione in classifica, in bilico dopo i risultati delle ultime settimane. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Dopo aver ottenuto solo tre punti nelle ultime cinque partite disputate, l'ultimo dei quali in casa della Virtus Francavilla nel sabato di Pasqua, la Juve Stabia dovrà difendere il quarto posto dall'assalto del Siracusa, lontano solo una lunghezza, mentre dopo lo scontro diretto pareggiato la Virtus Francavilla non sembra più in grado di insidiare la quarta piazza.

Le Vespe hanno invece visto fuggir via quasi irrimediabilmente il Matera, lontano ormai sei punti che rappresentano un margine quasi impossibile da recuperare a sole tre giornate dalla fine della regular season. In chiave qualificazione play off è ormai da diverso tempo in grande difficoltà l'Andria, che ha perso in casa nell'ultima sfida di campionato contro l'Unicusano Fondi e che a quota quarantacinque punti si trova sulla linea di confine della zona che vale gli spareggi promozione di fine stagione. Un peccato per i biancazzurri che mancando la post season vanificherebbero i grandi risultati ottenuti nella prima metà della stagione.

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia si confronteranno queste probabili formazioni. Vespe padrone di casa schierate con Danilo Russo alle spalle di una difesa a quattro composta dall'out di destra a quello di sinistra da Cancellotti, Camigliano, Allievi e dal francese Giron. A centrocampo ci sarà spazio per Gianluca Esposito, Izzillo e Mastalli, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lisi, Ripa (in gol nella trasferta di Francavilla) e Cutolo.

Risponderà l'Andria con Cilli estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta dal romeno Rada, da Tartaglia e da Allegrini. L'altro romeno Onescu sarà il fulcro centrale di una zona di centrocampo in cui sarà affiancato dal brasiliano Curcio e da Minicucci, mentre Tito sarà l'esterno laterale mancino ed Annoni sarà invece chiamato a presidiare la fascia destra. L'altro brasiliano Cruz Pereira giocherà in attacco al fianco di Volpicelli.

Modulo 4-3-3 per la Juve Stabia di Fontana, 3-5-2 per l'Andria di Favarin, ma in campionato sia i campani sia i pugliesi hanno vinto solamente due delle ultime dieci partite disputate. Per le Vespe questo ha significato dire addio a un primo posto che sembrava possibile nel girone d'andata, per i biancazzurri rischiare di uscire dai play off che sembravano acquisiti nel periodo invernale.

Per quanto riguarda le valutazioni delle agenzie di scommesse, la vittoria casalinga delle Vespe viene comunque considerata il risultato più probabile, nonostante il trend negativo che vede protagonista entrambe le squadre. Successo interno quotato al raddoppio da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Snai moltiplica per 4.00 la puntata sul blitz esterno dei pugliesi allo stadio Menti.

Per Juve Stabia Andria, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, la piattaforma Lega Pro Channel trasmetterà la diretta streaming video per gli abbonati via internet al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.