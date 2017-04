Juventus Genoa/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Juventus Genoa: Juan Cuadrado contrastato da Ezequiel Munoz (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus Genoa, per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 20:45 di domenica 23 aprile. I bianconeri vogliono allungare sulla Roma prendendosi un altro pezzo di scudetto, il morale è alle stelle dopo il pareggio del Camp Nou che ha regalato la semifinale di Champions League e ora ci vogliono i tre punti anche per vendicare la partita di andata vinta da un Genoa che aveva dominato, ma che da allora ha vinto soltanto una volta in campionato complicando la sua situazione di classifica (anche se a conti fatti dovrebbe essere salvo, pur senza il beneficio dell’aritmetica). Vediamo dunque quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita dello Juventus Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Genoa.

JUVENTUS GENOA: PRONOSTICO E QUOTE - Juventus Genoa è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (33^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Juventus ha una quota di 1,17; il segno X per il pareggio vale 7,50 mentre il segno 2 per la vittoria del Genoa vale 16,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La formazione della Juventus dipenderà dallo stato di forma di chi ha giocato a Barcellona; sicuramente mancherà lo squalificato Pjanic (dentro probabilmente Marchisio), il resto dell’undici è ancora in divenire ma possiamo aspettarci qualche cambio rispetto a domenica sera. In difesa per esempio assisteremo alla consueta staffetta tra Lichtsteiner e Dani Alves, con lo svizzero in campo dal primo minuto; probabile riposo per Chiellini con Rugani, Barzagli e Benatia che si contendono la maglia al fianco di Bonucci, a sinistra invece Alex Sandro potrebbe essere confermato. Lo sarà anche Khedira, che in ogni caso non potrà giocare la semifinale di andata; nel reparto offensivo ci sono i dubbi maggiori, perchè è difficile lasciare fuori uno dei quattro ma verosimilmente un po’ di riposo ci sarà. Indiziati i due esterni, Mandzukic e Cuadrado; a meno che Allegri non decida di lasciar fuori Dybala, che è reduce da una contusione. La Joya però ha giocato meno degli altri al Camp Nou essendo stato il primo cambio; dunque l’ipotesi è che possa rimanere fuori Cuadrado, con Mandzukic regolarmente a sinistra, Higuain da prima punta e Sturaro che a questo punto andrebbe a occupare la parte destra della linea dei trequartisti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa si dovrebbe disporre con un 3-5-2 e la formazione per Ivan Juric sembra fatta: coperta corta per i tanti assenti, l’unico ragionevole dubbio potrebbe riguardare l’attacco con Palladino e Pandev che sono in ballottaggio per affiancare Giovanni Simeone (Pinilla sta ancora scontando la lunga squalifica). In difesa dovremmo vedere la conferma di Gentiletti per prendere il posto di Izzo, con Burdisso e Munoz regolarmente al loro posto; in porta l’unica scelta è quella di Lamanna, visto che sia Perin che Rubinho (diventato titolare con Mandorlini e uno degli ex della partita) sono indisponibili. Nel centrocampo a cinque le due mezzali dovrebbero essere Ntcham e Cataldi; qualche possibilità per Hiljemark che è in ballottaggio con entrambi, a fare da playmaker arretrato sarà Miguel Veloso che è mancato tanto al Genoa, che non aveva di fatto un giocatore ideale per sostituirlo. Mancano le due corsie, ma in questo caso parliamo dei due giocatori che non sono mai stati messi in discussione nell’arco della stagione: a destra ci sarà Lazovic, a sinistra Diego Laxalt.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio; 27 Sturaro, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 14 Mattiello, 38 Mandragora, 28 Rincon, 18 Lemina, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: Pjaca

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 24 Munoz, 8 Burdisso, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 94 Cataldi, 44 Miguel Veloso, 10 Ntcham, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 11 Palladino

A disposizione: 38 Zima, 58 Faccioli, 14 Biraschi, 21 Orban, 15 Hiljemark, 4 Cofie, 28 Brivio, 16 A. Beghetto, 32 L. Morosini, 99 Ninkovic, 27 Pandev, 64 Pellegri

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo, L. Rigoni, Pinilla

Indisponibili: Perin, Rubinho

