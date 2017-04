Lazio-Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Palermo, Foto LaPresse

DIRETTA LAZIO PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 33^ GIORNATA) - Lazio Palermo, diretta dall'arbitro Fabbri domenica 23 aprile 2015 alle ore 15.00, sarà un match importantissimo per i biancocelesti di Simone Inzaghi, mentre il Palermo guidato da Bortoluzzi sembra ormai rassegnato ad un'inevitabile retrocessione. La Lazio è reduce da un periodo della stagione estremamente intenso, in cui è arrivata anche la soddisfazione della finale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus conquistata grazie al doppio derby contro la Roma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Eliminare contro pronostico gli odiati cugini ha comportato però per Biglia e compagni un dispendio di energie fisiche e mentali di cui è stato pagato il conto nelle ultime partite di campionato, in cui i capitolini sono riusciti ad ottenere solamente cinque punti nelle ultime quattro partite. I punti di vantaggio su Atalanta, Milan e Inter sono rimasti invariati dopo l'ultimo turno di campionato, ma considerando come il calendario si inasprirà nelle ultime partite, per la Lazio la vittoria contro il Palermo sembra imprescindibile. I siciliani sono malinconicamente penultimi, incapaci anche di battere un Bologna ridotto per tre quarti di gara in dieci uomini nel sabato di Pasqua. Al di là dei dieci punti di distanza dall'Empoli terzultimo, per i rosanero la situazione sembra compromessa anche a causa della poca chiarezza in ambito societario, con la squadra che proverà a piazzare qualche sgambetto, ma che sembra poco convinta come si è vista anche negli ultimi match, anche a causa dell'abisso che ormai la separa dalla permanenza in Serie A.

La Lazio ha vinto solo una delle ultime cinque partite ufficiali disputate. Dopo il pareggio di Cagliari senza reti e con poche emozioni, al rientro dalla sosta i biancocelesti hanno sofferto ma vinto a Sassuolo, rimontando i neroverdi con un gol di Immobile e un'autorete di Acerbi. Poi, la sconfitta tre a due nel derby che ha permesso, grazie agli stessi marcatori dell'andata vinta due a zero, Milinkovic-Savic ed Immobile, di strappare l'accesso alla finale di Coppa Italia alla Roma. Allo zero a tre contro il Napoli in una partita affrontata con molte importanti assenze, ha fatto seguito il due a due di Marassi contro il Genoa, segnata dalle polemiche per l'arbitraggio del signor Maresca di Napoli e dal gol dello spagnolo Luis Alberto che ha evitato la sconfitta al novantunesimo agli uomini di Inzaghi. Il Palermo invece ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive subite contro Torino, Roma, Udinese, Cagliari e Milan pareggiando senza reti contro un Bologna con l'uomo in meno per oltre un'ora. Nelle ultime nove partite di campionato, per i rosanero sono arrivati solamente due punti.

Nello scorso campionato il Palermo è riuscito a fermare la Lazio in casa, passando in vantaggio grazie a Goldaniga con i padroni di casa capaci di riacciuffare l'uno a uno con un rigore di Candreva. Al 22 febbraio 2015 risale l'ultima vittoria interna della Lazio, che con Mauri e Candreva ribaltò il risultato dopo il gol del vantaggio di Dybala per i rosanero, che non vincono all'Olimpico contro i biancocelesti dal 17 settembre 2006, con una doppietta di David Di Michele che rese vana la rete di Tommaso Rocchi nel finale. Nel match d'andata di quest'anno la Lazio è invece passata di misura allo stadio Barbera grazie a una rete alla mezz'ora del serbo Sergej Milinkovic-Savic.

Le ultime giornate stanno riservando qualche sorpresa in più, ma quanto visto finora lascia spazio a pochi dubbi per i bookmaker, che quotano 1.20 con William Hill la vittoria interna della Lazio e moltiplicano per 8.00 con Snai la posta scommessa sull'eventuale pareggio e per 21.00 con Bet365 quanto investito sul successo palermitano. I quarantacinque punti di distanza in classifica tra le due squadre parlano chiaro.

Lazio Palermo, domenica 23 aprile 2015 alle ore 15.00, sarà visibile in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 252 del bouquet satellitare (Sky Calcio 2 HD) e per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 1 HD del digitale terrestre pay. Per quanto riguarda la diretta streaming video dell'incontro, gli abbonati alle due piattaforme potranno collegarsi via internet rispettivamente ai siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





