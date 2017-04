Lecce Messina / Info streaming video diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Messina, Foto LaPresse

DIRETTA LECCE MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Lecce Messina, diretta dal signor Mantelli di Brescia, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che conterà soprattutto per gli ospiti in termini di classifica, a sole tre giornate dalla fine della regular season nel campionato di Lega Pro. Per i salentini infatti i giochi sono fatti da tempo: l'ultimo pareggio in trasferta contro il Matera non ha fatto altro che sancire il semaforo verde per il Foggia capolista, che potrà così brindare ad un ritorno in Serie B atteso diciannove anni. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Per il Lecce invece per la quinta stagione consecutiva la speranza di tornare direttamente in cadetteria è svanita. Ci sarà da passare per i play off, saltando il primo turno grazie al secondo posto ormai già acquisito. La squadra di Padalino dovrà comunque mantenere un buon livello di forma e non sottovalutare questi ultimi impegni di campionato. E' tornata in bilico la situazione-salvezza invece per il Messina, che dopo due pareggi consecutivi è scivolato in maniera rocambolesca in casa contro il Melfi, che ha espugnato nel sabato di Pasqua lo stadio San Filippo con il punteggio di quattro a tre. Risultato, i siciliani hanno visto ridursi a due i punti di vantaggio sul quintultimo posto, al momento occupato dal Monopoli corsaro sul campo del Taranto. Per gli uomini di Cristiano Lucarelli la salvezza diretta è dunque di nuovo tutta da conquistare.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Via del Mare. Il Lecce padrone di casa affronterà l'incontro senza lo squalificato Cosenza al centro della difesa, squalificato dopo l'espulsione rimediata a Matera. Al fianco di Giosa giocherà Arrigoni davanti all'estremo difensore Perucchini, mentre nella linea difensiva a quattro Ciancio sarà l'esterno laterale di destra e Vitofrancesco l'esterno laterale di sinistra. Il portoghese Ferreira, Fiordilino e il bulgaro Tsonev giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo Torromino dovrebbe tornare titolare al fianco di Lepore e del francese Doumbia.

Risponderà il Messina con Maccarone, Palumbo e Luca Bruno che saranno titolari nella difesa a tre davanti al portiere Berardi. Centrocampo a cinque col brasiliano Gladestony, Foresta e Musacci chiamati a muoversi per vie centrali. Grifoni sarà schierato sulla fascia destra e Sanseverino sulla fascia sinistra, mentre in attacco Madonia sarà confermato al fianco del serbo Milinkovic.

Come detto, Lecce ormai proiettato verso i play off con Padalino al lavoro per proporre il suo 4-3-3 al massimo della brillantezza in vista di quelle che saranno le sfide decisive per provare ad accaparrarsi l'ultimo posto utile per la Serie B. 3-5-2 per il Messina di Lucarelli che ha rallentato proprio nel momento decisivo: la sfida col Melfi se vinta avrebbe messo in ghiaccio l'obiettivo salvezza, la sconfitta ha invece rimesso tutto in discussione per la formazione peloritana.

Nonostante i punti servano oggettivamente più al Messina, è il Lecce ad essere favorito dai bookmaker con William Hill che quota 1.75 la vittoria interna, Betclic che offre a 3.40 la quota relativa al pareggio e Paddy Power che propone a 4.90 la quota per la vittoria esterna siciliana.

Lecce-Messina, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà visibile in diretta streaming video grazie all'offerta di Lega Pro Channel per gli abbonati al sito sportube.tv.

