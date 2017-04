Maceratese Teramo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Maceratese Teramo - LaPresse

DIRETTA MACERATESE TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Maceratese Teramo, diretta dall’arbitro Lorenzo Bertani oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una partita valida per la 36^ giornata di Lega Pro, girone B. Allo stadio Helvia Recina di Macerata si sfideranno i padroni di casa della Maceratese e gli ospiti del Teramo. Sarà un match fra due squadre che in questo finale di stagione cercheranno di rincorrere obiettivi diversi. Il Teramo è in lotta per evitare di disputare i play-out. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Al momento gli abruzzesi sono al sedicesimo posto e dovrebbero prendere parte agli spareggi per non retrocedere. Tuttavia nelle ultime settimane hanno avuto una crescita esponenziale dal punto di vista del gioco e dei risultati, e potrebbero trovare l'ultimo guizzo nelle restanti giornate per raggiungere la salvezza diretta. La Maceratese invece sta combattendo, sportivamente parlando, per entrare fra le 28 squadre che si giocheranno la promozione attraverso i play-off. I marchigiani sono ad un solo punto di distanza dal decimo posto occupato dal Bassano Virtus, a pari merito con i romagnoli del Santarcangelo. Una situazione molto ingarbugliata, che si risolverà solo nell'ultima giornata di campionato.

Le formazioni saranno sostanzialmente quelle viste nelle precedenti giornate, visto che i tecnici non vogliono togliere le certezze acquisite ai propri calciatori. Il tecnico della Maceratese Federico Giunti utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, avvalendosi dell'estremo difensore Forte. I due terzini saranno Ventola e Sabato, mentre giocheranno da difensori centrali Gattari e Marchetti. A centrocampo il mediano sarà il capitano Quadri e le due mezzali De Grazia e Malaccari. In attacco sulle fasce ci saranno Franchini e Turchetta, e come punta centrale il bomber Colombi.

Guido Ugolotti, allenatore del Teramo, rimetterà la squadra sul terreno di gioco con il collaudato modulo 4-2-3-1. Il portiere titolare sarà Narciso, sotenuto dal lavoro dei difensori Sales e Karkalis sulle fasce e Caidi e capitan Speranza nel mezzo. A centrocampo i due interditori saranno Ilari e Amadio; in posizione più avanzata ci saranno il trequartista Masocco e i due uomini di fascia Tempesti e Di Paolantonio. A completare l'undici titolare ci sarà il capocannoniere della squadra, Sansovini.

La vittoria deve essere l'unico obiettivo per entrambe le compagini, che cercheranno fin da subito d'impostare il proprio ritmo. Entrambe utilizzeranno molto le corsie esterne, cercando di sfruttare la velocità e la qualità delle ali d'attacco. Il Teramo conta molto su Sansovini e sul suo fiuto del gol, uno delle armi che può portare alla salvezza diretta. La Maceratese invece ha bisogno di un ultimo sforzo collettivo per disputare i play-off, pertanto cercherà di giocare di squadra, utilizzando un fraseggio molto prolungato e armonioso.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese Teramo sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

