Melfi Taranto / Info streaming video diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Melfi Taranto, Foto LaPresse

DIRETTA MELFI TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Melfi Taranto, diretta dal signor Guccini di Albano Laziale, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida che rappresenterà uno dei campi centrali nel programma della terzultima giornata di campionato nel girone C di Lega Pro. Si affronteranno infatti due squadre divise da un solo punto in classifica: penultimi i padroni di casa, ultimi gli ospiti, che hanno subito un doppio colpo devastante in casa nell'ultima settimana. Dopo aver ceduto all'ultimo minuto in un'altra importantissima sfida salvezza contro il Monopoli, infatti, i tarantini sono stati travolti in casa mercoledì nel recupero disputato contro la Paganese. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Match giocato dopo l'aggressione subita dai rossoblu da parte di alcuni teppisti, tifosi che hanno fatto trascendere una contestazione comunque già da tempo dura verso la squadra che sembra ora ad un passo dalla retrocessione diretta in Serie D. A Pagani si è vista una squadra senza nerbo, che ha subito quattro gol senza riuscire ad imbastire una reazione. Nel segno del quattro anche la fondamentale vittoria che il Melfi di Aimo Diana ha invece ottenuto il sabato di Pasqua sul campo del Messina. Una vera resurrezione per i lucani che grazie ai quattro punti ottenuti nelle ultime due trasferte di campionato hanno rilanciato le loro ambizioni di partecipazione ai play out, che sembrava davvero in bilico fino a qualche settimana fa.

Allo stadio Valerio di Melfi saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. I padroni di casa affronteranno il match con Gragnaniello estremo difensore alle spalle del trio formato da Grea, Laezza e Romeo. A centrocampo spazio ad Esposito e al brasiliano Vicente che si muoveranno per vie centrali, mentre sulla fascia destra giocherà Lodesani e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Marano. In attacco ci sarà spazio per De Vena, Foggia ed il ghanese Obeng. Il Taranto tenterà il tutto per tutto in questa sfida salvezza con Contini in posta, Magri e Pambianchi a formare la coppia di difensori centrali, mentre De Giorgi giocherà come esterno di fascia destra e Balzano come esterno di fascia sinistra nella retroguardia, quest'ultimo al posto dello squalificato Di Nicola, espulso contro la Paganese. A centrocampo Nigro e Guadalupi copriranno le spalle ai tre incursori Potenza, Emmausso e Paolucci, mentre l'argentino Cobelli sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Situazione difficilissima a Taranto, col tecnico Salvatore Ciullo che ha rassegnato le dimissioni dopo il crollo con la Paganese, respinte però dalla società pugliese. 4-2-3-1 confermato per gli ospiti con il Melfi di Diana che affronterà questa fondamentale partita con un 3-4-3 che a Messina è stato premiato per la sua spregiudicatezza. In caso di vittoria del Melfi, si chiuderebbe di fatto la corsa per i play out, col Taranto probabilmente condannato alla retrocessione diretta.

I bookmaker credono in un Melfi più in palla rispetto ai diretti avversari, con successo lucano quotato 1.95 da Paddy Power, mentre Betclic propone a 3.15 la quota del pareggio e William Hill offre invece a un moltiplicatore di 4.00 la quota relativa al successo esterno dei pugliesi.

Per seguire la diretta streaming video di Melfi-Taranto, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30, ci si potrà collegare sul canale Lega Pro Channel, visibile via internet a chi sarà abbonato al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

