Milan Empoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan Empoli si gioca domenica 23 aprile alle ore 15: partita che rientra nel programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Al Giuseppe Meazza due squadre a caccia di obiettivi diversi: per il Milan si tratta di confermare e difendere il sesto posto dagli assalti dell’Inter contro la quale è stato pareggiato un derby davvero rocambolesco, l’Empoli invece dovrà mantenere la sua quartultima posizione resistendo al possibile ritorno del Crotone, che ha già mangiato alcuni punti ai toscani reduci però da una vittoria importantissima. Siccome nel derby era di fatto l’Inter ad avere il fattore campo, tecnicamente questa partita sarebbe anche la prima in casa per la nuova proprietà cinese del Milan. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo, andiamo a studiare le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Milan Empoli.

MILAN EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Milan Empoli è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (33^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Milan ha una quota di 1,32; il segno X per il pareggio vale 5,25 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Empoli vale 10,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Torna Pasalic, che non aveva giocato il derby per squalifica: questo significa che c’è un centrocampista in più nelle rotazioni di Vincenzo Montella. Il croato dovrebbe essere in campo salvo sorprese: probabilmente a fargli spazio sarà Mati Fernandez - anche per caratteristiche - lasciando titolare Kucka, mentre José Sosa va verso la conferma in cabina di regia. In questo momento l’allenatore del Milan ha trovato la sua quadratura, e sicuramente il tridente resterà invariato con il lavoro di qualità di Suso e Deulofeu a infiammare le corsie, provando a sbloccare un Carlos Bacca che si è fermato a quota 13 gol e sta facendo mancare il suo apporto (anche per questo motivo Lapadula scalpita e si gioca più di una possibilità di essere titolare in questa partita). In difesa invece Montella ha cambiato spesso e volentieri, anche in maniera forzata; questa volta Zapata e Romagnoli, entrambi a segno una settimana fa, viaggiano verso una più che meritata conferma e così dovrebbe essere anche per i due terzini cresciuti nel vivaio, vale a dire Calabria e De Sciglio. Reparto completato da Gigio Donnarumma, il terzo giocatore uscito dal settore giovanile del Milan.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Giovanni Martusciello non ha mai cambiato il suo sistema di gioco (ovvero il 4-3-1-2) e raramente ha modificato qualcosa nel suo centrocampo; oggi però mancherà Krunic che è squalificato, e allora prende piede l’opzione di giocare con due registi come si era già visto contro la Juventus. Dioussé sarebbe confermato e al suo fianco potrebbe giocare José Mauri; sarebbe una soluzione simile quella con Buchel titolare, mentre se a giocare dal primo minuto fosse uno tra Andrés Tello o Zajc anche tatticamente cambierebbe ben poco rispetto allo schieramento originale (sul centrosinistra ci sarà Daniele Croce). In difesa c’è un ballottaggio tra Laurini e Veseli per giocare a destra; dall’altra parte Pasqual in netto vantaggio su Dimarco (per il giovane sarebbe quasi un derby visto che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter), in mezzo ancora indisponibile Cosic e dunque dovrebbe esserci Federico Barba ad affiancare Bellusci, con Skorupski che difenderà i pali. Davanti invece è ancora un grosso dubbio: Thiam dovrebbe vincere i vari ballottaggi interni ma per affiancarlo ci sono almeno quattro giocatori a contendersi una maglia, tra cui l’ex Maccarone. Se dovessimo azzardare un nome faremmo quello di Levan Mchedlidze, che prima di infortunarsi aveva segnato gol importanti per la sua squadra.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 80 Pasalic; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 15 Gustavo Gomez, 29 Paletta, 21 Vangioni, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 14 Mati Fernandez, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 13 Veseli, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 77 Buchel, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 27 Thiam, 9 Mchedlidze

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 2 Laurini, 15 A. Costa, 4 Dimarco, 88 A. Tello, 5 José Mauri, 17 Zajc, 89 Marilungo, 20 Pucciarelli, 7 Maccarone

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: Krunic

Indisponibili: Cosic

