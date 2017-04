Monopoli-Catania / Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli Catania, Foto LaPresse

Monopoli Catania, diretta dall'arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (che potrà contare sull'aiuto dei suoi due assistenti, Sangiorgio e Madonia), è in programma domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30 e si disputerà presso lo stadio comunale intitolato a Vito Veneziani nell'omonimo comune pugliese.

L'incontro, valido per la terzultima giornata del girone C di Lega Pro 2016-2017 vedrà contrapposte l'una all'altra due squadre che si trovano entrambe nella parte destra della classifica ma lottano per due obiettivi diversi: la formazione siciliana, allenata da Giovanni Pulvirenti, si trova a due punti dalla zona play-off (di cui farebbe ampiamente parte se non fosse per i sette punti di penalità che si ritrova sul groppone); quella di Diego Zanin, al momento, al termine della regular season sarebbe costretta a disputare i play-out per garantirsi la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione. Alla luce di questi dati di fatto, dunque, le due squadre non hanno alcuna intenzione di accontentarsi del pareggio visto che con un solo punto ci farebbero ben poco, quindi è facile immaginare una partita combattuta dove sia i padroni di casa che gli ospiti attaccheranno a testa bassa per conquistare tutta la posta in palio.

Il Monopoli, che sabato scorso nell'ultimo turno di campionato ha espugnato lo Iacovone battendo a domicilio il Taranto, proverà a sfruttare l'inerzia del momento per allungare la striscia di risultati utili consecutivi e tirarsi fuori dalle sabbie mobili della graduatoria; il Catania è in cerca di riscatto in trasferta lontano dal Massimino dopo il KO interno nell'ultima gara contro il Cosenza, persa con il punteggio di 0-2, nel mirino ci sono la quattordicesima vittoria stagionale e il decimo posto (l'ultimo utile per i play-off) attualmente occupato da Unicusano Fondi e Casertana.

Contro il Catania il tecnico Zanin potrebbe schierare gli stessi uomini che sabato scorso hanno avuto la meglio sul Taranto: tra i pali il giovane Furlan, il cui cartellino appartiene al Bari, dovrebbe certo di una maglia da titolare, qualche dubbio in più sulla difesa a quattro con l'unica certezza di capitan Esposito alla guida del reparto, coadiuvato da Ferrari con Cikos e Mercadante sulle corsie esterne; centrocampo a tre con Nicolini, Cavagna e Franco che si posizioneranno nella linea mediana, il tridente d'attacco prevede la presenza della punta Genchi (autore del gol-vittoria nell'ultima gara di campionato) affiancato dalle ali Nadarevic e Gatto.

Dopo lo 0-2 contro il Cosenza, Pulvirenti potrebbe effettuare qualche modifica senza però rinunciare al 4-3-3 (modulo speculare rispetto al Monopoli): non è detto che in porta ci sarà ancora Pisseri, forse verrà data fiducia a Miguel Angel Martinez; al centro della difesa potremmo trovare due tra Marchese, Drausio e Bergamelli con i terzini Djordjeciv e Baldanzeddu sulle fasce; il centrocampo, guidato come al solito da Biagianti, sarà completato da De Cecco e Scoppa, uomini d'esperienza che possono tornare utili per il finale di stagione; le ali Barisic e Russotto affiancheranno la prima punta Pozzebon.

I bookmaker danno il Monopoli per favorito rispetto al Catania: su WilliamHill l'1 della formazione pugliese viene dato a 1,95 con il risultato di parità (X) caratterizzato da una quota di 3,15 su PaddyPower mentre Betclic offre una vincita di 3,70 volte la posta in palio per il 2 degli ospiti; per quanto riguarda il numero di reti complessivamente realizzate nell'arco dei novanta minuti, la giocata Under (meno di tre gol) gode di quote più basse (1,60 su Tipico) rispetto all'Over (2,25 su PaddyPower). Monopoli-Catania, come tutte le partite che fanno parte del calendario di Lega Pro, sarà trasmessa in diretta streaming video sulla piattaforma web Sportube.tv che possiede i diritti per mandare in onda l'intero programma di partite nell'arco del weekend e ne offre la visione attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

