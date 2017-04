PAGELLE/ Juventus Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Crotone (Foto LaPresse)

PAGELLE JUVENTUS GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 33^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a scoprire i voti relativi ai protagonisti del primo tempo di Juventus-Genoa, primo posticipo della 33^ giornata di Serie A, che si è appena concluso sul punteggio di 3 a 0 in favore dei bianconeri. Anche stasera padroni di casa in versione deluxe che schiacciano subito gli avversari nella loro trequarti impedendogli di distendersi, con Higuain (6,5) e Dybala (7,5) subito pericolosi dalle parti di Lamanna (6,5) che deve però arrendersi a... Munoz (4,5) che nel maldestro tentativo di anticipare il Pipita beffa anche il suo portiere sbloccando la contesa, il raddoppio dei bianconeri arriva subito con Dybala che inventa una giocata geniale e fa impazzire lo Juventus Stadium. Non pervenuta la reazione degli ospiti che rischierebbero l'imbarcata se non fosse per gli interventi di Lamanna che poco prima dell'intervallo incassa lo 0-3 con Mandzukic (7) che finalmente interrompe il digiuno e mette la partita in ghiaccio ancora prima del quarantacinquesimo. VOTO JUVENTUS 7,5 - Tutto secondo i piani per i bianconeri che con un uno-due micidiale mettono la gara in discesa, Mandzukic prima dell'intervallo ribadisce il concetto. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - Vederlo giocare a calcio in questo periodo è semplicemente un piacere per gli occhi di tutti i calciofili e in particolare per lo spirito dei tifosi bianconeri PEGGIORE JUVENTUS: BONUCCI 6- - In questo caso sarebbe corretto dire il meno "brillante" dei suoi, a inizio gara regala palla a Simeone e nei minuti successivi sbaglia qualche cross, errori assolutamente ininfluenti sul risultato. VOTO GENOA 4,5 - Juventus decisamente troppo forte per questo Genoa che non è mai riuscito a impensierire Neto. MIGLIORE GENOA: LAMANNA 6,5 - Bravo a limitare i danni e a tenere i suoi sotto di "appena" tre gol. PEGGIORE GENOA: MUNOZ 4,5 - Firma l'autogol che consente alla Juventus di sbloccare la contesa e mettere la gara in discesa, sbaglia quasi tutti i disimpegni e marca malissimo i centravanti avversari. (Stefano Belli)

