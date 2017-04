Ivan Perisic (Foto: LaPresse)

PERISIC SEGUE LA DIETA LEMME! IL FARMACISTA RIVELA: "IL GIOCATORE DELL'INTER È UN MIO CADETTO" (DOMENICA LIVE) - Ivan Perisic è un "cadetto" di Alberico Lemme: la clamorosa notizia è stata lanciata dallo stesso farmacista a Domenica Live. «Il giocatore dell'Inter segue la tua dieta?», ha chiesto con stupore Barbara d'Urso al suo ospite dopo la sorprendente rivelazione. E il famigerato farmacista, celebre per la dieta che porta il suo nome, ha confermato con convinzione, ribadendo l'identità del suo nuovo cadetto. L'attaccante croato, dunque, sarebbe uno dei seguaci della "rivoluzione dimagrante" del dottor Lemme. E chissà se non sia il nuovo regime alimentare il segreto di Ivan Perisic, che con il gol segnato ieri alla Fiorentina ha raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori. L'attaccante dell'Inter ha realizzato finora 10 reti in campionato, come riuscì a fare quattro anni fa col Wolfsburg e ancor prima con la maglia del Brugge.

Questa, al netto delle indiscrezioni sulla sua adesione alla dieta Lemme, è la sua miglior stagione da quattro anni a questa parte, almeno dal punto di vista realizzativo. Nella stagione 2013/14 si fermò a 10 gol in 34 presenze, quindi Perisic ha modo e tempo per migliorare le sue statistiche. Il numero relativo agli assist è stato, invece, già superato: sono 9, mentre in Germania ne fece appena 5. Ora, però, la curiosità dei tifosi nerazzurri è tutta rivolta a questa clamorosa indiscrezione: Ivan Perisic è davvero un "cadetto" di Alberico Lemme? Dopo la rivelazione del farmacista a Domenica Live, ci aspettiamo una replica.

