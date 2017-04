Pagelle Lazio Palermo (Foto LaPresse)

PAGELLE LAZIO PALERMO (6-2): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 33^ GIORNATA) - La Lazio distrugge il Palermo e vince il match per sei reti a due. Partita mai veramente in discussione tranne per l'inizio del secondo tepo dove il Palermo ha trovato una doppietta con Rispoli. Grandi protagonisti Immobile e Keita, mentre Crecco ha chiuso la festa. Passiamo ai voti dei protagonisti in campo, andando ad analizzare le due squadre giocatore per giocatore.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

STRAKOSHA 5,5: Combina la frittata insieme ad Hoedt sul secondo gol di Rispoli

WALLACE 6: Propizia la rete di Crecco con il tiro dopo il calcio d'angolo di Biglia respinto da Posavec

DE VRIJ 6,5: E' il migliore del reparto difensivo laziale, fornisce anche l'assist per il secondo gol di Immobile

HOEDT 5: Sul secondo gol di Rispoli è grave il suo errore

FELIPE ANDERSON 6,5: Si illumina a intermittenza ma il suo talento è fuori discussione

PAROLO 6,5: Tanta legna in mezzo al campo, sfiora il gol

J. LUKAKU 6: Partita diligente sulla fascia

LUCAS BIGLIA 7: E' il padrone del centrocampo, vero leader della squadra

MILINKOVIC SAVIC 6,5: Solita partita di quantità e qualità, ormai è una splendida realtà

CRECCO 6,5: Sigla il suo primo gol in Serie A, il ragazzo ha talento

LULIC 6,5: Asfalta la fascia di sua competenza, ottima prestazione

KEITA B. 8: Partita sontuosa del senegalese, quando è in giornata non le prende nessuno, tripletta d'autore

C. LOMBARDI s.v.

IMMOBILE 7,5: Fantastica doppietta per il bomber biancoceleste, l'assist per Keita di tacco è una chicca

ALL. SIMONE INZAGHI 7: Gestisce bene la gara e i cambi in vista della Roma, la sua squadra diverte

LE PAGELLE DEL PALERMO

POSAVEC 5: Subisce sei reti e viene mortificato da una difesa inesistente

GOLDANIGA 4,5: Naufraga con tutta la difesa, prestazione disastrosa

SUNJIC 5,5: E' il migliore dei suoi indietro, combatte

G. GONZALEZ 4,5: L'uomo di maggiore esperienza naufruga con la sua ciurma

MORGANELLA 4,5: Commette il fallo da rigore su Keita, in bambola

GAZZI 5: Il guerriero del centrocampo viene travolto dall'onda laziale

JAJALO 5,5: Prova un minimo di impostazione a centrocampo, ma predica nel deserto

CHOCHEV 5: Il suo ingresso non cambia l'inerzia del match

RISPOLI 7: Se tutti avessero la sua voglia magari il Palermo non si sarebbe trovato con un piede e mezzo in B. Esemplare

LO FASO 5,5: Il giovane si farà, un talento davvero interessante

TRAJKOVSKI s.v. SALLAI 5: Prestazione davvero incolore

BRUNO HENRIQUE 5,5: Non male il suo impatto sul match

NESTOROVSKI 5: Non riceve un pallone decente, solo contro tutti

ALL. BORTOLUZZI 4,5: Può davvero poco con questa squadra

(Umberto Tessier)

