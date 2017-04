Pagelle/ Milan Empoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Milan Empoli (Foto LaPresse)

PAGELLE MILAN EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 33^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Milan - Empoli ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1. Decide per il momento il gol siglato da Levan Mchedlidze al 41esimo minuto. Montella conferma il 4-3-3 ma presenta qualche novità nella formazione titolare. Davanti a Donnarumma ci sono Calabria, Zapata, Paletta e De Sciglio. A centrocampo troviamo Pasalic, Sosa e Mati Fernandez mentre in attacco ecco Suso, Lapadula e Deulofeu. Il modulo dell’Empoli è invece il 4-3-1-2. Skorupski in porta, linea difensiva composta da Laurini, Bellusci, Barba e Pasqual. In mediana l’ex Josè Mauri assieme a Dioussè e Croce. Sulla trequarti El Kaddouri, in attacco Thiam e Mchedlidze. Arbitra l’incontro il signor Gavillucci della sezione AIA di Latina. L'Empoli presenta inizialmente una linea di difesa molto alta. Suso prova dunque a cambiare gioco per Deulofeu ma i due non si intendono. Croce invece ottiene il fondo e guadagna un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi di questo. Al sesto minuto arriva il primo tiro del Milan. Azione prolungata. Deulofeu apparecchia per Suso. Tiro debole. Parata facile per Skorupski. Poco dopo si rinnova l'asse. Deulofeu dalla sinistra tocca per Suso che di prima va ancora al tiro dal limite. Questa volta con più potenza, ma Skorupski riesce comunque a bloccare. Al decimo minuto l'Empoli ci prova in ripartenza. Thiam opta per un tiro da fuori area. Basso e teso, para facile Donnarumma. Il Milan sale però subito in cattedra con Lapadula. Prima su cross di Calabria tenta il colpo di testa ma non ci arriva di poco, qualche istante più tardi va al tiro su cross basso, sempre di Calabria, dopo essersi liberato benissimo di ogni marcatura. Conclude però con poca potenza scegliendo la precisione. Skorupski ci arriva. Ci prova anche Deulofeu da posizione defilata. Tiro a giro, fuori di poco. Al 19esimo un retropassaggio debole di Zapata puzza di assist a El Kaddouri. Donnarumma esce a valanga e salva sul marocchino. Ammonito Sosa. Il centrocampista era diffidato e salterà Crotone-Milan. Ci prova Mchedlidze. Il georgiano prova il tiro dopo un paio di finte ma viene murato. Anche El Kaddouri trova lo spazio per il tiro. Donnarumma ci mette una pezza. L'Empoli si comporta benissimo in fase difensiva. Per Lapadula ci sono continui raddoppi mentre i centrocampisti si allineano continuamente a ridosso della difesa. I rossoneri propongono lunghe trame di gioco che però non presentano velocità e imprevedibilità facilitando così la partita degli avversari. Dunque il Milan ci prova soltanto da fuori area. Suso e Sosa in primis ma Skorupski in entrambe le situazioni blocca piuttosto facilmente. Con lo scorrere del tempo i rossoneri perdono coraggio e lucidità e così gli ospiti acquistano coraggio trovando addirittura il gol al 41esimo. Cross di El Kaddouri dalla bandierina, Mchedlidze sul primo palo anticipa tutti e insacca. Il Milan prova subito a reagire ma l'Empoli si fa trovare pronto accompagnando le giocate nel nulla. Montella dovrà inventarsi qualcosa durante l'intervallo. Per vincere i rossoneri dovranno cambiare completamente atteggiamento. (Francesco Davide Zaza)

MIGLIORE IN CAMPO 1T MILAN: CALABRIA 6,5

PEGGIORE IN CAMPO 1T MILAN: ZAPATA 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: MCHEDLIDZE 7

PEGGIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: THIAM 6

