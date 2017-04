Pagelle/ Sassuolo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Napoli (Foto LaPresse)

PAGELLE SASSUOLO NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 33^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Il primo tempo di Sassuolo-Napoli termina con il risultato di 0-0: andiamo a vedere le pagelle con i migliori e i peggiori di ciascuna squadra. Pronti, via. La gara resta in equilibrio per almeno 20' abbondanti. Il Napoli prova a prendere in mano le redini del match ma non riesce a sviluppare la sua solita trama di gioco. Merito del Sassuolo, ben schierato da Di Francesco. Non solo i neroverdi non si scompongono e non concedono spazi agli avversari, ma reagiscono al giro palla partenopeo con un pressing intelligente e ordinato. Per assistere alla prima occasione degna di nota dobbiamo attendere il 20', quando Mertens (6,5) parte in azione personale e viene steso in area emiliana da Dell'Orco (5): per Damato non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Il Napoli protesta con veemenza. Al 21' un tiro dello scatenato Mertens dagli sviluppi di un corner viene deviato da Duncan (6,5). Al 31' ecco la più grande occasione del match, con il solito Mertens che dalla sinistra apparecchia per il taglio sul secondo palo di Callejon (6): lo spagnolo calcia con il destro ma non trova lo specchio della porta di pochissimo. Poco dopo Consigli (6) neutralizza sia il tentativo di Hamsik (5,5) sia quello più pericoloso di Insigne (6). Il Sassuolo si fa vedere al 34': Koulibaly sbaglia tutto e regala la sfera a Defrel (5). Il francese apre sulla destra per Berardi (6) che cerca subito il piazzato. Pallone fuori di un soffio. Nel finale è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso, con Duncan ad apparecchiare per Pellegrini: il numero 6 dei locali carica la bordata dal limite ma non impensierisce Reina. Primo tempo che termina a reti inviolate.

VOTO PARTITA 6,5 - I ritmi non sono sempre altissimi ma il rapido giro palla messo in mostra dalle due squadre e le occasioni viste, contribuiscono a un discreto spettacolo VOTO SASSUOLO 6 - Ottimo l'atteggiamento in fase di non possesso: squadra stretta, varchi chiusi e pressing ordinato. Squadra in crescita nel finale. MIGLIORE SASSUOLO DUNCAN 6,5 - Il centrocampista neroverde pressa e imposta con la stessa intensità. Le migliori cose arrivano dal suo piede. PEGGIORE SASSUOLO DELL'ORCO 5 - Il giovane terzino va spesso in difficoltà nel duello con Callejon. Rischia di provocare il rigore su Mertens.

VOTO NAPOLI 6 - Alla squadra di Sarri manca la scintilla in grado di cambiare le sorti del match. Il gioco non è fluido ma i partenopei hanno comunque creato diverse occasioni degne di nota. MIGLIORE NAPOLI MERTENS 6,5 - Parte in posizione centrale ma si allarga spesso sulla sinistra. Offre diversi assist interessanti ai compagni. Predica spesso nel deserto. PEGGIORE NAPOLI JORGINHO 5 - Soffre il pressing del Sassuolo e non riesce a impostare con ordine. VOTO ARBITRO (Damato) 5,5 - Resta la macchia del calcio di rigore non assegnato al Napoli per fallo di Dell'Orco su Mertens. (Federico Giuliani)

© Riproduzione Riservata.