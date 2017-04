Pronostici Serie A/ Tutto facile per Juve, Milan, Napoli e Lazio? Le scommesse di oggi (33^giornata)

Pronostici Serie A, Juventus Genoa si giocherà oggi alle ore 20.45 (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (OGGI 33^GIORNATA) – Siamo ormai giunti nel vivo della 33^ giornata del campionato di Serie A: sono infatti in programma per questa domenica 23 aprile 2017 ben 8 match (compreso il posticipo del Monday night) di cui ora andremo a vedere i pronostici per le scommesse relative. Il calendario della massima serie propone a tutti gli appassionati scontri molto interessanti: come è noto si comincerà con Sassuolo Napoli, lunch match di questa domenica, seguito ma ben 5 incontri che si disputeranno alle ore 15.00 ovvero Chievo-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Empoli, Sampdoria-Crotone e Udinese-Cagliari. La giornata di oggi si chiuderà poi con la sfida tra la Juventus e il Genoa, mentre sarà Pescara Roma il match del Monday night di questo turno. Ecco quindi i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste otto partite, provando a leggere all’interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide della 33^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO SASSUOLO NAPOLI (Ore 12.30) – Il lunch match della 33^ giornata vede quale favorito d’obbligo il Napoli di Maurizio Sarri a cui resta solo in campionato e l’obbiettivo di contendere alla Roma il secondo posto nella classifica. Lo storico dello scontro diretto con neroverdi è favorevole ai campani, come la classifica attuale, dati statistici relativi ai gol e allo stato di forma del breve periodo. Ricordiamo infatti che negli ultimi 5 incontri disputati il Napoli ha realizzato 5 risultati utili di cui un solo pareggio mentre il Sassuolo nel medesimo periodo ha ottenuto tre sconfitte e una sola vittoria.

PRONOSTICO CHIEVO TORINO (Ore 15.00) – L’esito del match al Bentegodi è meno scontato di quanto possa apparire sulla carta anche perché stando alla classifica della serie A entrambe le squadre al momento rischiano ben poco e soprattutto non nutrono particolari obbiettivi che una buona piazza a fine stagione. Lo storico recente vede appena avvantaggiati i clivensi i quali però tornano in casa avendo alle spalle su 5 match 4 sconfitte di seguito. Nel medesimo periodo i granata hanno realizzato poco di più con una sola vittoria e 3 pari: solo Belotti potrebbe oggi tentare la fuga nella classifica dei marcatori.

PRONOSTICO LAZIO PALERMO (Ore 15.00) – Favorito d’obbligo per il match all’Olimpico è la Lazio di Inzaghi, superiore ai siciliani per classifica, storico e stato di forma, ma non di ambizioni. I rosanero combattono per la salvezza, mentre i laziali paiono sicuri di una piazza in Europa: a favore dei padroni di casa però gioca oltre al fattore campo anche uno stato di forma in tempi brevi non esaltante ma comunque superiore a quello degli ospiti.

PRONOSTICO MILAN EMPOLI (Ore 15.00) - Il Milan di Montella cerca anche oggi di ottenere punti preziosi per una piazza europea, sfruttando in casa contro l’Empoli un pronostico senza dubbio positivo. A favore dei rossoneri giocano oltre che classifica e storico generale soprattutto un buon stato di forma visto che negli ultimi 5 incontri disputati hanno recuperato 4 risultati utili di cui vittorie. Non si può dire lo stesso della formazione di Martusciello che nel medesimo periodo ha raccolto ben 3 sconfitte di fila e un solo successo, realizzato però contro la Fiorentina nel turno precedente, che potrebbe aver caricato molto gli azzurri.

PRONOSTICO SAMPDORIA CROTONE (Ore 15.00) – Benchè classifica e storico consegnino alla Sampdoria, in campo contro il Crotone la palma di favorita, lo stato di forma con cui entrambe le squadre approdano al Marassi ci forniscono un quadro molto più complesso. Entrambe hanno registrato 2 vittorie e un pareggio negli ultimi 5 incontri disputati, ma a favore dei calabresi si nota un andamento in crescendo: dopo due sconfitte con Napoli e Fiorentina, sono arrivati per la squadra di Nicola una storica vittoria contro Inter e Crotone, seguita nel turno precedente da un sofferto ma soddisfacente pareggio con Torino.

PRONOSTICO UDINESE CAGLIARI (Ore 15.00) – Sfida al centro della classifica per Udinese e Cagliari, distanti in graduatoria di appena 2 punti e dai dati molto simili: lo storico consegna ai bianconeri il titolo di favorita, anche se negli scontri diretti più recenti sono stati i sardi ad avere la meglio. Lo stato di forma non ci aiuta di molto visto che dà i friulani favoriti ma di poco: negli ultimi 5 incontri la formazione di Delneri ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta realizzata contro il Napoli, mentre il Cagliari nello stesso periodo ha raccolto 2 successi e un pari.

PRONOSTICO JUVENTUS GENOA (Ore 20.45) – Pronostico che arride in maniera più che scontata alla Juventus di Allegri: classifica, storico, stato di forma e persino una lunga striscia di imbattibilità nello stadio di casa arridono ai bianconeri. Poco hanno da offrire i dati relativi ai grifoni, che non vincono dallo scorso marzo nel match contro l’Empoli, mentre al contrario la Juventus in questa stagione ha messo a bilancio appena 4 sconfitte.

PRONOSTICO PESCARA ROMA (Lunedi 24 aprile, ore 20.45)- La Roma di Spalletti continua a sognare la rincorsa alla Juventus e lo farà anche domani sera contro i delfini on il favore del pronostico. Storico, classifica e stato di forma sono dalla parte della compagine giallorossa, che negli ultimi 5 incontri ha ottenuto 4 vittorie e un pari, mentre nello stesso periodo il Pescara padrone di casa ha raccolto 3 sconfitte e due pareggi.

© Riproduzione Riservata.