Real Madrid Barcellona/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, LIGA 2017 33^ GIORNATA) - Real Madrid Barcellona sarà diretta dall’arbitro Alejandro José Hernandez: la grande notte del Clasico scatta domenica 23 aprile alle ore 20:45, uno dei due posticipi serali nella 33esima giornata della Liga 2016-2017. Il contesto parla in favore del Real Madrid, su più livelli: i blancos comandano la classifica del campionato con 3 punti di vantaggio (75 contro 72) e devono ancora recuperare una partita (contro il Celta Vigo, lo faranno il prossimo mercoledì).

Questo significa che, se anche dovessero perdere stasera, sarebbero ancora virtualmente davanti; al momento questa situazione deriva dal risultato dell’andata, quando Sergio Ramos aveva segnato uno dei suoi tanti gol decisivi allo scadere, impattando la rete di Luis Suarez e permettendo al Real Madrid di prendersi un pareggio esterno che adesso conta tantissimo nell’economia della Liga. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI REAL MADRID BARCELLONA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Poi c’è il secondo livello di vantaggio, quello psicologico: in settimana infatti la squadra di Zinedine Zidane ha conquistato l’accesso alla semifinale di Champions League (per il settimo anno consecutivo) mentre il Barcellona ha fallito, non riuscendo a rimontare lo 0-3 di Torino contro la Juventus e uscendo ai quarti per la seconda stagione in fila.

Al termine della partita il Camp Nou ha tributato una lunga ovazione alla squadra, un tributo che sapeva tanto di ultimo saluto al gruppo; Luis Enrique ha già dato l’addio anticipato, tante cose potrebbero cambiare nella rosa in estate ma per il momento bisogna onorare al meglio il finale di stagione, che per i blaugrana può e deve significare anche vincere per la terza volta di seguito la Coppa del Re (finale contro il Deportivo Alavès).

Parlando della sfida di campionato, il Real Madrid ci arriva con un bilancio casalingo di 12 vittorie e 4 pareggi; i blancos hanno segnato in ogni singola partita della stagione e, pur avendo riaperto in almeno due occasioni la Liga (perdendo a Siviglia e pareggiando in casa contro il Las Palmas, oltre che nel derby contro l’Atletico), restano saldamente in testa con 82 gol segnati e 33 subiti.

Il Barcellona ha numeri migliori visto che ha segnato 91 gol subendone 30 (con una partita in più), però in trasferta ha pareggiato tre volte e perso in altrettante occasioni (10 vittorie), per due volte non ha segnato contro il Malaga e ha perso a Vigo (3-4) e La Coruna (1-2) oltre che, clamorosamente, al Camp Nou contro l’Alavès. Insomma, un Barcellona che non ha dato la sensazione di essere invincibile come ai bei tempi, e che potrebbe abdicare dal trono della Liga dopo due trionfi consecutivi.

Volendo analizzare le probabili formazioni, Gareth Bale è tornato ad allenarsi con il Real Madrid: Zidane spera di averlo a disposizione ma, in caso contrario, potrà contare su uno tra Isco e Marcos Asensio che ha scavalcato Lucas Vazquez nelle quotazioni. Ancora fuori Pepe e Varane, le scelte saranno quelle già viste contro il Bayern Monaco, ovvero Nacho al fianco di Sergio Ramos, Carvajal e Marcelo sugli esterni con Modric e Kroos ad accompagnare Casemiro in mediana, davanti Benzema e Cristiano Ronaldo.

Il Barcellona non avrà lo squalificato Neymar, tegola pesante: Arda Turan il favorito per prenderne il posto, con Paco Alcacer che resta una valida alternativa o, alla peggio, Andrés Iniesta a giostrare da esterno nel tridente inserendo André Gomes in mediana al fianco di Sergio Busquets e Rakitic (che si gioca il posto con lo stesso portoghese o Denis Suarez). Messi e Luis Suarez completeranno il reparto offensivo; in difesa Sergi Roberto e Jordi Alba laterali, dubbio tra Umtiti (ottimo contro la Juventus) e Mascherano per affiancare Piqué a protezione di Ter Stegen.

Le quote Snai stilate per questa partita danno ragione al Real Madrid: per la vittoria (segno 1) siamo a 2,10 che è cifra decisamente più bassa se paragonata con il 3,15 che accompagna il segno 2 per la vittoria del Barcellona. La quota "secca" che vi permetterebbe di vincere di più è però il pareggio (segno X): la differenza non è abissale ma siamo comunque a 3,85 volte la somma giocata.

Real Madrid Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, il canale (al numero 204) e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, che potranno come sempre avvalersi anche del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

