Reggina Francavilla/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote-orario, risultato live

Diretta Reggina Francavilla, Foto LaPresse

DIRETTA REGGINA FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Reggina Virtus Francavilla, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida vitale per gli amaranto, mentre la formazione pugliese potrà affrontare la trasferta sullo Stretto in maniera decisamente più rilassata. Questo perché gli amaranto hanno lottato strenuamente in casa del Foggia capolista lanciato verso il ritorno in Serie B, ma nel sabato di Pasqua gli uomini di Karel Zeman non sono andati oltre una sconfitta di misura, che li ha portati di nuovo ad avere solo un esiguo punto di vantaggio sulla zona play out. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Il che significa che i calabresi sono tutt'altro che sicuri di una salvezza rincorsa per tutta la stagione, e per loro sarà fondamentale far tesoro della fortezza del Granillo contro una Virtus Francavilla che potrà gestire sei punti di vantaggio, in queste ultime tre partite della regular season del girone C, per festeggiare la qualificazione ai play off. Un risultato che pareva di facile acquisizione, ma la matricola terribile allenata da Calabro, che ha stupito l'Italia per due terzi di stagione, ha molto rallentato il suo ritmo nelle ultime settimane. L'ultimo pareggio in casa contro la Juve Stabia sembra aver messo un punto definitivo sulle velleità di rincorsa verso il quarto posto. Il Francavilla spera ora di sfruttare queste ultime partite per far divertire ancora i propri tifosi ed arrivare in forma alla post season, ma non sarà facile contro una Reggina che vivrà questa sfida come una questione di vita o di morte.

Le probabili formazioni. La Reggina scenderà in campo con Sale a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre composta dal serbo Kosnic, da Gianola e da De Vito. Il centrocampista elvetico Botta in cabina di regia sarà affiancato nella zona centrale di centrocampo dal danese Knudsen e da Romano, mentre Maesano sarà l'esterno laterale di destra e Cane l'esterno laterale di sinistra. Il congolese Bangu giocherà avanzato in posizione di trequartista alle spalle di Bianchimano, confermato come unica punta di ruolo. La Virtus Francavilla affronterà la trasferta calabrese a sua volta con una difesa a tre composta da De Toma, Abruzzese e Idda davanti all'estremo difensore Casadei. Sulle fasce laterali saranno schierati Albertini a destra e Gallu a sinistra, col romeno Galdean perno di centrocampo affiancato nella zona centrale da Biason e Triarico. In attacco, il francese Nzola (in gol contro la Juve Stabia) farà coppia con Alessandro.

3-5-1-1 per una Reggina in cui Karel Zeman è stato anche influenzato dalle assenze nella scelta del modulo. 3-5-2 confermato per la Virtus Francavilla di Calabro, che ha raggiunto ormai sette partite senza vincere in campionato. Per i pugliesi l'ultimo successo è stato quello del 5 marzo scorso contro il Lecce, match che ha portato grande entusiasmo tra i tifosi ma che ha rappresentato una linea di confine di appagamento per la squadra.

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, la fame di punti della Reggina risulta decisiva nelle valutazioni del pre-partita, con successo interno quotato 1.85 da William Hill, mentre Betclic alza fino a 4.20 la quota per la vittoria in trasferta dei pugliesi. Il pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.35 da Paddy Power. La diretta streaming video di Reggina Virtus Francavilla, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, si potrà seguire sul sito sportube.tv grazie al canale Lega Pro Channel. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

