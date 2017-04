Risultati Lega Pro e Classifica/ Gironi A, B, C: diretta gol live score (36^ giornata, oggi 23 aprile 2017)

Risultati Lega Pro: al Foggia manca un punto per la promozione (LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONI B, C (36^ GIORNATA, OGGI 23 APRILE 2017) - Nel campionato di Lega Pro 2016-2017 siamo arrivati alla trentaseiesima giornata: ne mancano tre per chiudere la stagione regolare e poi avremo lo spettacolo dei playoff e dei playout. Le partite di oggi sono quelle del girone B e del girone C, con il posticipo per il girone A tra Siena e Viterbese (ore 16:30) che ormai conta poco, visto che la Robur ha quasi centrato l’obiettivo della salvezza mentre i laziali sono praticamente certi di giocare i playoff, e cercheranno quantomeno di migliorare la loro posizione in classifica.

Risultati girone B: si parte alle ore 14:30 con Sambenedettese-Santarcangelo; alle ore 16:30 avremo Feralpisalò-Reggiana, Gubbio-Venezia e Maceratese-Teramo, alle ore 20:30 si giocheranno Fano-Modena, Forlì-Bassano e Mantova-Lumezzane mentre domani ci saranno tre posticipi (AlbinoLeffe-Pordenone e Padova-Ancona alle 20:30, Parma-Sudtirol alle 20:45).

Il Venezia è promosso con tre turni di anticipo: cavalcata splendida quella della squadra di Pippo Inzaghi che dopo quasi 20 anni torna ad assaporare la Serie B. Alle sue spalle infuria la lotta per il secondo posto, che garantisce di andare direttamente alla seconda fase dei playoff: il Parma difende un punto di vantaggio sul Pordenone ma arriva alla sfida contro il Sudtirol con due sconfitte consecutive, i friulani vanno sul campo di un AlbinoLeffe che cerca di restare tra le prime dieci mentre il Padova, a -4 dai ducali, affronta l’Ancona ultimo in classifica ma anche reduce da 4 punti nelle ultime due (tra cui la vittoria del Tardini).

Per i playoff restano da assegnare quattro posti, ma la Sambenedettese e la Feralpisalò sono praticamente dentro; AlbinoLeffe e Bassano si difendono dagli assalti di Santarcangelo e Maceratese, occhio al Sudtirol che potrebbe rientrare nella corsa.

Risultati girone C: si comincia alle ore 14:30 con Casertana-Matera, Fondi-Foggia, Juve Stabia-Fidelis Andria, Lecce-Messina, Reggina-Virtus Francavilla, Siracusa-Paganese e Vibonese-Catanzaro; alle ore 18:30 Cosenza-Akragas, Melfi-Taranto e Monopoli-Catania.

Il Foggia ha mancato il primo match point (meglio: il Lecce lo ha annullato) ma adesso manca un solo punto per salire in Serie B; i salentini se non altro hanno blindato il secondo posto e partiranno dunque dalla seconda fase dei playoff, così come il Matera che, finalista di Coppa Italia Lega Pro, approfitta del fatto che la sua avversaria - il Venezia - è già in Serie B.

Juve Stabia e Siracusa sono già ai playoff; fatta praticamente per Cosenza e Virtus Francavilla (ma attenzione al crollo dei laziali), Fidelis Andria e Catania se la giocano ancora per gli ultimi posti disponibili. In coda tutto aperto: anche il Messina tredicesimo rientra nel quadro della corsa per la salvezza.

RISULTATI GIRONE A

ore 16:30 Siena-Viterbese

CLASSIFICA GIRONE A

Cremonese 72

Alessandria 71

Arezzo 64

Livorno 62

Giana Erminio 60

Piacenza 56

Viterbese, Como 52

Renate 50

Lucchese (-2) 48

Pro Piacenza 45

Pistoiese (-1), Pontedera 42

Siena 39

Carrarese 35

Tuttocuoio 34

Prato, Olbia 33

Lupa Roma 31

Racing Roma 29

RISULTATI GIRONE B

Domenica 23 aprile

ore 14:30 Sambenedettese-Santarcangelo

ore 16:30 Feralpisalò-Reggiana

ore 16:30 Gubbio-Venezia

ore 16:30 Maceratese-Teramo

ore 20:30 Fano-Modena

ore 20:30 Forlì-Bassano

ore 20:30 Mantova-Lumezzane

Lunedì 24 aprile

ore 20:30 AlbinoLeffe-Pordenone

ore 20:30 Padova-Ancona

ore 20:45 Parma-Sudtirol

CLASSIFICA GIRONE B

VENEZIA 78

Parma 66

Pordenone 65

Padova 62

Reggiana 58

Gubbio 54

Sambenedettese 50

Feralpisalò 49

AlbinoLeffe 47

Bassano 45

Santarcangelo (-2), Maceratese (-2) 44

Sudtirol 41

Modena 40

Mantova 37

Teramo 35

Forlì 34

Lumezzane 33

Fano 32

Ancona 28

RISULTATI GIRONE C

ore 14:30 Casertana-Matera

ore 14:30 Fondi-Foggia

ore 14:30 Juve Stabia-Fidelis Andria

ore 14:30 Lecce-Messina

ore 14:30 Reggina-Virtus Francavilla

ore 14:30 Siracusa-Paganese

ore 14:30 Vibonese-Catanzaro

ore 18:30 Cosenza-Akragas

ore 18:30 Melfi-Taranto

ore 18:30 Monopoli-Catania

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 80

Lecce 72

Matera 61

Juve Stabia 55

Siracusa 54

Cosenza, Virtus Francavilla 51

Paganese (-1) 49

Casertana (-2), Fondi (-1), Fidelis Andria 45

Catania (-7) 43

Messina 39

Reggina, Akragas 38

Monopoli 37

Catanzaro 35

Vibonese 32

Melfi 31 (-1)

Taranto 30

