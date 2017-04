Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno (33^ giornata, oggi)

Risultati Serie A: Napoli a caccia del secondo posto (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (33^ GIORNATA, 23 APRILE 2017) - Archiviati gli anticipi, in Serie A 2016-2017 si completa il quadro della trentatreesima giornata. Avremo un Monday Night (Pescara-Roma alle ore 20:45), ma si comincia domenica 23 aprile alle ore 12:30 con Sassuolo-Napoli; alle ore 15 si giocano Chievo-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Empoli, Sampdoria-Crotone e Udinese-Cagliari, alle ore 20:45 il posticipo serale sarà Juventus-Genoa.

I bianconeri provano ad allungare ulteriormente sulla Roma: soltanto domani sapranno se ci saranno eventualmente riusciti, nel frattempo devono rifarsi di una delle più brutte giornate del loro campionato, quando a fine novembre erano caduti sul campo del Genoa subendo tre gol nella prima mezz’ora. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Vincere oggi significherebbe fare un passo semi-decisivo verso il sesto scudetto consecutivo, dunque la partita è particolarmente importante; in attesa della Roma il Napoli potrebbe tornare a mettere grande pressione sui giallorossi, battere il Sassuolo (ormai senza obiettivi) significherebbe tornare a mettere le mani, almeno temporaneamente, sulla seconda posizione in un balletto che si era già verificato qualche settimana fa e che, verosimilmente, accompagnerà le ultime giornate del campionato.

Oggi sono poche le squadre con reali obiettivi: tra queste Lazio e Milan, che a distanza si giocano la possibilità di arrivare in Europa. Essendo rispettivamente quarta e sesta, alle due squadre basterà confermare la loro posizione per andare a giocarsi le coppe; i rossoneri sono galvanizzati dal grande recupero nel derby, ma anche i biancocelesti hanno rimontato in extremis (sul campo del Genoa) evitando di perdere punti preziosi.

In coda sembra tutto deciso: la vittoria dell’Empoli sul campo della Fiorentina ha reso meno urgente l’impegno di San Siro per l’Empoli, tuttavia il Crotone (impegnato a Marassi contro la Sampdoria) non ha intenzione di mollare e proverà ancora a ridurre le distanze. Capitolo chiuso per Palermo e Pescara: rispettivamente a -10 e -12 dall’Empoli, le due squadre attendono solamente l’aritmetica prima di salutare ufficialmente la Serie A.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 33^ GIORNATA

Domenica 23 aprile

ore 12:30 Sassuolo-Napoli

ore 15:00 Chievo-Torino

ore 15:00 Lazio-Palermo

ore 15:00 Milan-Empoli

ore 15:00 Sampdoria-Crotone

ore 15:00 Udinese-Cagliari

ore 20:45 Juventus-Genoa

Lunedì 24 aprile

ore 20:45 Pescara-Roma

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 80

Roma 72

Napoli 70

Atalanta 63*

Lazio 61

Milan 58

Inter 56*

Fiorentina 55*

Sampdoria, Torino 45

Udinese 40

Cagliari, Chievo 38

Bologna*, Sassuolo 35

Genoa 30

Empoli 26

Crotone 21

Palermo 16

Pescara 14

SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA

Sabato 29 aprile

ore 18:00 Torino-Sampdoria

ore 20:45 Atalanta-Juventus

Domenica 30 aprile

ore 12:30 Roma-Lazio

ore 15:00 Bologna-Udinese

ore 15:00 Cagliari-Pescara

ore 15:00 Crotone-Milan

ore 15:00 Empoli-Sassuolo

ore 15:00 Genoa-Chievo

ore 15:00 Palermo-Fiorentina

ore 20:45 Inter-Napoli

© Riproduzione Riservata.