Sambenedettese Santarcangelo/ Info streaming video diretta Sportube, formazioni, quote, risultato live

Diretta Sambenedettese Santarcangelo - LaPresse

DIRETTA SAMBENEDETTESE SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Sambenedettese Santarcangelo, diretta dall’arbitro Nicola De Tullio oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà la prima sfida del terzultimo turno nel girone B del campionato di Lega Pro. Un faccia a faccia tra due squadre che si dovranno giocare un posto nei play off da qui alla fine della regular season. Il Santarcangelo è proprio la prima formazione fuori dalla zona play off e dunque è chiamato ad una rimonta per il momento di un solo punto rispetto al Bassano Virtus decimo. Sono invece sei le lunghezze di distanza che separano i romagnoli dalla Samb, che pure nelle ultime quattro partite disputate in campionato hanno ottenuto solamente due punti, nei pareggi contro Lumezzane e Albinoleffe. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Il sabato di Pasqua si è risolto invece con una sconfitta sul campo del Modena. I rossoblu sono chiamati innanzitutto a difendere il settimo posto in classifica, considerando che il Gubbio sesto si è al momento allontanato di quattro lunghezze. Il Santarcangelo invece ha visto recentemente interrotto un momento particolarmente brillante, che lo aveva portato in piena zona play off, con due sconfitte consecutive subite contro Modena in trasferta e Mantova in casa. Se per la Samb i play off rappresenano una sorta di obiettivo minimo, per il Santarcangelo già la salvezza diretta sarebbe comunque un conseguimento molto importante, in un raggruppamento estremamente difficile e ricco di grandi squadre.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Riviera delle Palme. La Sambenedettese giocherà con Aridità tra i pali, Rapisarda in posizione di terzino destro e Grillo in posizione di terzino sinistro, mentre Mattia e Di Pasquale saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Damonte, Lulli e Sabatino, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Sorrentino (autore dell'unico, inutile gol per la Samb nella trasferta di Modena), Mancuso e Vallocchia. Risponderà il Santarcangelo con Nardi estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Paramatti e Adorni centrali di difesa, Sirignano esterno laterale di destra e Danza esterno laterale di sinistra. I centrali di centrocampo saranno Valentini ed Ungaro, mentre Carlini coprirà la fascia destra e Oneto la fascia sinistra sulle fasce. Cori e Merini andranno invece a comporre il tandem offensivo della formazione romagnola.

4-3-3 per la Sambenedettese di Sanderra, 4-4-2 per il Santarcangelo di Marcolini. Sicuramente le due squadre avranno il vantaggio di poter affrontare la sfida con la forza dei nervi distesi, visto che i marchigiani potranno gestire un buon margine in queste ultime giornate di campionato e che la stagione dei romagnoli è come detto comunque soddisfacente. La sfida di domenica pomeriggio sarà però importante per le due compagini per spezzare il recente momento negativo e regalare un sorriso ai propri tifosi. La Samb è stata troppo altalenante per puntare davvero all'alta classifica in questa stagione, mentre il Santarcangelo ha forse mancato l'occasione nelle ultime due partite, dopo aver ottenuto precedentemente sei punti.

Quote pro Samb da parte delle agenzie di scommesse che quotano 2.15 l'affermazione interna marchigiana, contro la quota di 3.40 offerta da Paddy Power per l'eventuale pareggio e la quota di 3.75 proposta da Snai per la vittoria in trasferta dei romagnoli. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sambenedettese-Santarcangelo sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.