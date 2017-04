Sampdoria Crotone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Crotone (Foto LaPresse)

DIRETTA SAMPDORIA CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 33^ GIORNATA) - Sampdoria Crotone sarà diretta dall'arbitro Rizzoli; alle ore 15 di domenica 23 aprile si gioca per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La sfida di Marassi sarà una delle più interessanti di questa giornata di campionato; Sampdoria che è in grandissima forma e che sta giocando un buon girone di ritorno che aumenta i rimpianti per la formazione blucerchiata che avrebbe anche potuto lottare per l'Europa League.

Sarà una gara fondamentale soprattutto per il Crotone che si gioca le ultime speranze di salvezza in massima serie. I calabresi devono assolutamente vincere contro la Sampdoria per sperare in una salvezza che potrebbe essere un vero e proprio miracolo visti i pochi punti fatti fin qui dalla squadra di Nicola. La formazione rossoblu ha bisogno di una vittoria che varrebbe oro e deve sperare in un passo falso dell'Empoli che giocherà contro il Milan a San Siro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SAMPDORIA CROTONE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Una partita che potrebbe dire molto anche per il futuro dei blucerchiati e di alcuni uomini chiave. A partire dal bomber Shick finito nel mirino delle big italiane ed europee. Sfrutterà al massimo queste ultime gare di campionato per provare a far bene e mettersi in mostra per il calciomercato estivo. La Sampdoria arriva da 3 gare in cui ha pareggiato, vinto e perso. I blucerchiati hanno voglia di conquistare una vittoria in casa anche per regalare spettacolo ai tifosi. La squadra di Giampaolo ha voglia di punti anche perché si tratterà di una gara combattuta viste le motivazioni del Crotone che vorrà conquistare una vittoria.

Nelle ultime gare risalta sicuramente la fragilità in difesa della squadra genovese anche se in avanti chi sta facendo la differenza è sicuramente Shick che sfrutta al massimo l'assenza del colombiano Muriel. In casa Crotone si respira un'aria di grande ottimismo per quanto concerne la salvezza. Un ruolino di 3 gare da imbattuti per i calabresi che hanno battuto Chievo, Inter e pareggiato col Torino. Solidità in difesa per il Crotone che sta dando tutto il possibile per raggiungere il traguardo della permanenza che sarebbe letteralmente storico.

Una squadra che non vuole mollare un centimetro e che da qui alla fine è pronta a dare battaglia pur di raggiungere l'obbiettivo. In grande spolvero bomber Falcinelli, colui che ha giustiziato l'Inter allo Scida. Guardando invece a quelli che sono i precedenti tra Sampdoria e Crotone spicca una statistica interessante: nelle ultime 5 gare i calabresi hanno vinto 2 volte mentre solo una volta la Sampdoria, oltre ad altri 2 pareggi. Dunque Sampdoria che vorrà conquistare la vittoria anche per invertire questa statistica che vede i rossoblu in vantaggio.

L'ultima gara giocata al Ferrarsi tra queste due formazioni risale al 2011 quando fu proprio la Sampdoria ad imporsi per 2-0. In quella occasione furono l'attaccante Foti e un autogol del difensore dei calabresi, Abruzzese, a decidere la sfida. Per quanto concerne invece la gara del girone d'andata, fu un pareggio allo Scida tra Crotone e Sampdoria. Il risultato finale fu di 1-1 grazie ai gol segnati da Falcinelli e Bruno Fernandes. Per i rossoblu furono 2 punti persi visto che la Samp non giocò una grande partita ma dimostrò di avere comunque qualcosa in più dal punto di vista tecnico rispetto ai calabresi.

Ci sono le carte in regola per vedere una sfida emozionante e che potrebbe anche riservare qualche sorpresa interessante. Per quel che riguarda invece il mondo delle scommesse, l'1 della Sampdoria viene quotato da Bwin a 1.83 mentre a 3.60 viene quotato il pareggio. Coloro che invece hanno voglia di scommettere sulla vittoria del Crotone in casa della Samp potrebbero beneficiare di una quota di 4.10.

Mister Giampaolo ha ammesso che la Sampdoria avrebbe potuto fare meglio in questa stagione se solo avesse avuto continuità. La squadra ha bisogno di vincere a detta del suo tecnico che crede di poter finire bene una stagione ricca di alti e bassi. Mentre il tecnico del Crotone, Nicola, crede fermamente nella salvezza. Dopo 3 gare consecutive da imbattuti, i calabresi possono giocarsi le loro carte e sono consapevoli che perdere a Genova potrebbe essere una vera e propria condanna.

Sampdoria Crotone sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: tutti gli abbonati potranno seguirla su Sky Calcio 5 o accedere a Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) per highlights e gol in tempo reale di tutte le partite. In entrambi i casi sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video grazie a Sky Go, per seguire la programmazione anche su PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.