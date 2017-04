Sassuolo Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Sassuolo Napoli (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Sassuolo Napoli, partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è la sfida che inaugura la domenica 23 aprile: squadre in campo alle ore 12:30 per una gara che ha ormai importanza soltanto per i partenopei, visto che il Sassuolo si è agevolmente salvato e adesso punta soltanto a migliorare la sua classifica con qualche vittoria in più. Il Napoli invece vuole il secondo posto: potrebbe prenderselo oggi in maniera temporanea aspettando che la Roma giochi a Pescara, per Maurizio Sarri tecnicamente non sarebbe chiusa nemmeno la questione scudetto ma chiaramente i 10 punti da recuperare alla Juventus sono uno scoglio forse troppo grande. Andiamo allora a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

SASSUOLO NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Sassuolo Napoli è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (33^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Sassuolo ha una quota di 8,50, il segno X per il pareggio vale 4,75 mentre il segno 2 per la vittoria del Napoli vale 1,38 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Eusebio Di Francesco non ha intenzione di mollare dal punto di vista dell’intensità, anche perchè queste potrebbero essere le ultime partite come allenatore del Sassuolo: l’imperativo è chiudere al meglio la stagione, dunque al netto delle indisponibilità (che non sono poche) andrà in campo la formazione migliore. Lirola e Letschert dovrebbero occupare le corsie in difesa, con Cannavaro e Acerbi centrali; partita speciale ovviamente per Cannavaro, un napoletano che è stato capitano della squadra partenopea. A centrocampo si gioca una chance Mazzitelli, che però nelle gerarchie del suo allenatore parte alle spalle di Duncan; l’altra mezzala sarà Lorenzo Pellegrini che è ormai un titolare semi-inamovibile, ancora dubbi per la posizione di regista con Aquilani in vantaggio su Sensi, ma la scelta sarà definitiva soltanto all’ultimo e dunque il giovane arrivato dal Cesena ha ancora una possibilità di essere in campo dal primo minuto. Davanti mancherà Politano, dunque a sinistra ci sarà Ragusa; dall’altra parte ovviamente Domenico Berardi, ancora a caccia di un gol su azione che manca da agosto, al centro del tridente invece dovrebbe esserci Matri.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli ovviamente in formazione tipo: Sarri non ha ancora deciso tutti gli undici che scenderanno in campo, ma di sicuro ci sarà ben poco spazio per turnover e sperimentazioni perchè la partita va vinta. Davanti a Pepe Reina dunque rivedremo la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly, mentre a sinistra potrebbe essere riproposto Strinic che in questa fase della stagione ha soffiato il posto all’algerino Ghoulam. A centrocampo come sempre ci sono i dubbi maggiori, perchè in questa stagione Sarri ha fatto crescere in maniera esponenziale i vari Zleinski, Diawara e Rog portandoli sullo stesso livello di Allan e Jorginho che un anno fa non avevano alternative così valide. Per questo motivo non è ancora chiaro chi occuperà le due maglie al fianco di Marek Hamsik, che gioca sempre e garantisce straordinaria continuità alla formazione del Napoli; stesso discorso per Callejon che è l’esterno destro del tridente, mentre lo spostamento di Mertens al centro dell’attacco ha di fatto cancellato il grande ballottaggio delle ultime stagioni, quello tra il belga e un Lorenzo Insigne che non a caso è esploso dal punto di vista realizzativo (14 gol). Nel secondo tempo, qualora il risultato sia favorevole, potremmo vedere la ricerca del gol da parte di Milik che non segna da ottobre (ma in mezzo ci sono stati i mesi di infortunio).

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Lirola, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 55 Letschert; 6 Lo. Pellegrini, 21 Aquilani, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 10 Matri, 90 Ragusa

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 5 Antei, 39 Dell’Orco, 7 Missiroli, 12 Sensi, 22 Mazzitelli, 11 Defrel, 9 Iemmello, 27 F. Ricci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Peluso, Politano

Indisponibili: Gazzola, Magnanelli, Biondini

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 3 Strinic; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

