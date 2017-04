Siena Viterbese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Viterbese - LaPresse

DIRETTA SIENA VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena Viterbese, diretta dall’arbitro Vittorio Di Gioia oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30, è il posticipo della 36^ giornata del girone A di Lega Pro. Una gara che potrebbe risultare piacevole, quella che andrà in scena a Siena visto che tutte e due le squadre non hanno particolari assilli di classifica. Siena ormai fuori da tutto e che deve solo fare attenzione a non sottovalutare gli ultimi impegni per non finire in zona playout, mentre in zona playoff è la Viterbese che ha vissuto una stagione particolare: inizio col botto poi crisi lunga e successiva ripresa. Dunque sarà una gara tra due squadre che vorranno dare spettacolo e mettersi alla prova. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Soprattutto i laziali sfrutteranno le tre gare rimanenti della stagione per provare a recitare un ruolo da protagonista o da mina vagante in vista della promozione in serie B. Siena che è indubbiamente tra le grandi deluse di questo campionato: ci si aspettava un altro tipo di campionato anche considerando i calciatori che compongono la rosa dei toscani. La squadra di Scazzola ha deluso i suoi tifosi ma sta già iniziando a programmare il futuro per la prossima stagione che potrebbe essere importante e magari vedere il ritorno in serie B.

Il Siena è in piena crisi e a causa del rendimento negativo delle ultime settimane ha dovuto dire addio al sogno playoff. La formazione bianconera opterà per il 4-3-3 con Moschin in porta. La difesa vedrà Panariello, Ghinassi, Terigi e Iapichino mentre in mezzo al campo non mancheranno Guerri, Saric e Grillo. In attacco largo al tridente che proverà quanto meno a salvare la stagione deludente con Vassallo e Ciurria esterni mentre la punta centrale sarà l'esperto ex Benevento, Marotta.

In casa Viterbese invece c'è voglia di dare continuità agli ultimi eccellenti risultati. La squadra laziale vuole far bene anche ai playoff e perciò sfrutterà l'impegno in toscana per provare l'aggancio al sesto posto. Il modulo sarà il 3-4-3 con Iannarilli in porta, Pacciardi, Miceli e Celiento a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio sicuro per Varutti, Cardore, Doninelli e Pandolfi. Mentre il tridente d'attacco sarà formato da Neglia e Falcone sugli esterni con Sandomenico ad agire da punta centrale.

La squadra senese ha dimostrato di avere un Marotta in grande spolvero. L'ex centravanti del Bari è un elemento fondamentale nello scacchiere di mister Scazzola che non vuole farne a meno. Bene Ciurria che è un calciatore che sta dimostrando di essere cresciuto molto. Per quanto riguarda la Viterbese, Sandomenico è il bomber principale e che con la sua qualità ha risollevato la formazione laziale. Neglia è colui sul quale punta molto mister Puccica e che potrebbe finire in serie B nella prossima stagione al di là di come andranno i playoff per la Viterbese.

Sarà una sfida intrigante anche per gli scommettitori: l'1 viene quotato a 2.50 mentre a 3.00 da Bwin viene quotato il pareggio. Sempre dallo stesso bookmaker viene quotato a 2.70 il 2 della Viterbese in terra toscana. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena-Viterbese sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.