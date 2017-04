Siracusa Paganese/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa Paganese, Foto LaPresse

DIRETTA SIRACUSA PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Siracusa Paganese, diretta dal signor Meleleo di Casarano, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra outsider sulla cresta dell'onda nel programma della terzultima giornata di campionato nel girone C di Lega Pro. Continua ad essere memorabile il cammino dei siciliani, nonostante l'ultima sconfitta esterna sul campo di un Catanzaro affamato di punti salvezza, abbia impedito ai ragazzi allenati da Sottil di lanciare l'assalto al quarto posto in classifica, riottenuto in solitaria dalla Juve Stabia grazie al pareggio contro la Virtus Francavilla. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Quinto a quota cinquantaquattro punti, il Siracusa vede a cinque punti di distanza la Paganese che ormai sembra praticamente sicura dell'accesso ai play off. Questo grazie ai quattro punti di vantaggio accumulati sull'undicesimo posto, margine ottenuto grazie allo straripante successo nel recupero contro il Taranto. Un quattro a zero che ha esaltato la squadra di Grassadonia, che ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato disputate, e che ha rappresentato la ciliegina sulla torta per una squadra che a inizio stagione era accreditata solo per rincorrere una difficile salvezza. Il match di domenica pomeriggio potrà chiarire molto le idee riguardo a quale delle due squadre potrà recitare un ruolo da protagonista anche nei play off.

Per quanto riguarda le probabili formazioni del match, il Siracusa affronterà l'impegno casalingo con Santurro estremo difensore alle spalle del francese Diakité e di Turati, difensori centrali nella linea difensiva a quattro con Brumat esterno laterale di destra e Malerba esterno laterale di sinistra. Palermo e l'argentino Spinelli copriranno le spalle al brasiliano Dentello Azzi, a Catania e a De Silvestro, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scardina. Trasferta siciliana per la Paganese con Liverani in porta, Longo schierato in posizione di terzino destro e Della Corte schierato in posizione di terzino sinistro. I due centrali di difesa saranno Alcibiade e De Santis, mentre nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo minuto Tagliavacche, Tascone e l'argentino Mauri. Tridente offensivo confermato per i campani con Firenze e Cicerelli (entrambi in gol nella trasferta di Taranto) affiancati da Zerbo.

Moduli di riferimento confermati per gli allenatori delle due formazioni, che hanno rappresentato le sorprese più grandi, assieme alla Virtus Francavilla di Calabro, in questo girone C del campionato di Lega Pro. Il 4-2-3-1 di Sottil nel Siracusa ha saputo spesso esaltarsi in occasione delle partite interne, mentre nelle ultime sfide fuori casa il rendimento è stato in calo. Sembra in forma crescente invede la formazione campana, col 4-3-3 di Grassadonia che potrebbe rappresentare una clamorosa mina vagante anche nei play off, che sono davvero ad un passo per la sorprendente Paganese.

Quote per le scommesse favorevoli, seppur con giudizio, ad un'affermazione interna del Siracusa, con la vittoria dei siciliani considerando anche l'ottimo rendimento interno tenuto solitamente dalla squadra allenata da Sottil, quotata 2.20 da William Hill, mentre il successo esterno della formazione campana viene proposto ad una quota di 3.50 da Paddy Power, che offre invece a 3.15 la quota relativa al pareggio. In canale Lega Pro Channel, trasmesso in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv, trasmetterà Siracusa Paganese, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.