Udinese Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA UDINESE CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 33^ GIORNATA) - Udinese Cagliari sarà diretta dall'arbitro Marini; trentatreesima giornata di Serie A 2016-2017 alla Dacia Arena, con le due squadre che scendono in campo alle ore 15 di domenica 23 aprile. Uno scontro interessante tra due formazioni che non hanno grosse preoccupazioni di classifica. Infatti sia Udinese che Cagliari sono tranquille per quanto concerne la salvezza: la distanza dal Crotone, attualmente terz'ultimo, è tale da poter pensare di essere salvi.

Si prospetta comunque una gara ricca di interesse visto che sono due squadre pronte a giocarsela la gara e che non vorranno affatto risparmiarsi. Proprio da questa sfida può uscire divertimento e tanti gol in favore dello spettacolo e di coloro che guarderanno la gara del Friuli. Udinese e Cagliari sono due delle squadre più in forma del momento e che perciò vorranno mettere in mostra tutte le loro qualità per dimostrare di poter far bene in questo finale.

D'altronde per le ultime partite della stagione non avendo alcun obbiettivo da perseguire ci si concederà maggiormente allo spettacolo più che alla tattica. Ecco perché al Friuli è lecito pensare che andrà in scena una gara molto interessante tra Udinese e Cagliari. L'Udinese arriva da una sconfitta, una vittoria e un pareggio. La partita di Napoli era molto difficile ed era auspicabile una sconfitta anche se nella precedente col Genoa si è vista la vera Udinese.

La formazione di Gigi Delneri infatti ha voglia di far capire che da qui a fine stagione può dire la sua e soprattutto può continuare a far bene come successo nel girone di ritorno. A Napoli una gara segnata dal dominio degli azzurri e dalla sofferenza continua per la difesa dell'Udinese che fin qui comunque ha retto più che bene. Chi invece vive un buon momento è il Cagliari che arriva da 2 vittorie e una sconfitta.

Entusiasmo alle stelle in casa dei rossoblu dove la formazione di Rastelli è reduce dal pensate 4-0 inflitto al Chievo Verona in casa. La squadra sarda sta dimostrando di poter fare molto bene in queste ultime gare della stagione e perciò non è da escludere che possa essere una delle mine vaganti. Cagliari che se la giocherà a viso aperto anche a Udine considerando che l'ultima trasferta è stata vinta per 3-1 contro il Palermo. Negli ultimi 5 precedenti il dominio è stato del Cagliari. In ben 3 occasioni la formazione sarda ha avuto la meglio sulla squadra friulana che ha vinto in una sola partita, oltre ad un solo pareggio.

Partite che sono sempre state ricche di gol e spettacolo per cui è lecito attendersi una bella prestazione da parte di ambo le squadre che sanno di potersela giocare senza particolari preoccupazioni di classifica. I tifosi vogliono divertimento come successo anche nell'ultima occasione al Friuli di Udine. Fu una gara sofferta soprattutto per il Cagliari che lottava per evitare la retrocessione che poi arrivò alla fine del campionato. Fu 2-2 in quella sfida grazie ai gol di Joao Pedro e Avelar per i sardi mentre furono Allan e Thereau a stabilire il risultato di partità.

Divertimento anche nella sfida del girone d'andata di questa stagione quando il Cagliari si è imposto per 2-1 sull'Udinese grazie ai gol di Farias e Sau a cui ha risposto il centrocampista francese Seko Fofana sicuramente assente nella gara di domenica per via di un gravissimo infortunio.

Per quel che riguarda le quote della gara tra Udinese e Cagliari, l'agenzia di scommesse Bwin quota la vittoria dei padroni di casa friulani a 1.85. Il pareggio invece viene quotato a 3.85 mentre il colpo esterno della formazione sarda a 4.10.

Mister Delneri si è detto soddisfatto dell'andamento dei suoi in questo girone di ritorno, pur consapevole che l'ultima sconfitta col Napoli ha messo in mostra la netta superiorità dei partenopei. Tranquillità maggiore invece per Rastelli, una piacevole rivelazione in massima serie quest'anno. L'ex mister dell'Avellino infatti ha dimostrato di avere le carte in regola per poter fare bene in serie A nonostante sia la sua prima stagione da mister in questa categoria. Lo stesso tecnico si è detto entusiasta di questo campionato fatto dal Cagliari.

Udinese Cagliari sarà un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: partita visibile su Sky Calcio 4 con possibilità di assistere alle immagini della Dacia Arena anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l'applicazione Premium Play. In alternativa, su Diretta Gol Serie A (Sky Super Calcio) verranno trasmessi i gol e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi.





