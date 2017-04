Vibonese-Catanzaro/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vibonese Catanzaro, Foto LaPresse

DIRETTA VIBONESE CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Vibonese Catanzaro, diretta dal signor Fourneau della sezione di Roma 1, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida ad altissima tensione nel programma della terzultima giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone C le due formazioni che daranno vita al derby calabrese si trovano nel pieno della zona play out. Le ultime settimane sono state però estremamente positive per la Vibonese allenata da Sasà Campilongo, che ha ottenuto ben sette risultati utili consecutive che le hanno permesso di risollevarsi dall'ultimo posto in classifica.

I play out sembrano ormai certi per i rossoazzurri di Vibo Valentia, che sono però riusciti a portarsi a due punti di distanza dal Taranto ultimo e a mantenere a una lunghezza di distanza il Melfi. Il Catanzaro precede invece in classifica la Vibonese da tre punti, e al contrario degli avversari di turno vede la salvezza diretta distante non sei, ma solo tre punti. Traguardo ancora possibile soprattutto dopo l'ultima vittoria interna dei giallorossi contro il Siracusa. La sfida allo stadio di Vibo Valentia sarà dunque fondamentale. Un passo falso potrebbe costare ai padroni di casa la retrocessione diretta, ma anche per il Catanzaro la situazione, che in caso di vittoria potrebbe regalare un rush finale esaltante, potrebbe complicarsi estremamente in caso di ko.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. Padroni di casa della Vibonese schierati con Stefano Russo a difesa della porta, mentre nella linea difensiva a tre ci saranno dal primo minuto Moi, Manzo e Torelli, mentre mancherà Franchino per squalifica, espulso nell'ultima trasferta in casa della Paganese. Zona centrale di centrocampo presidiata dal mediano del Burkina Faso Yabre, da Giuffrida e da Silvestri, mentre la corsia laterale di destra sarà affidata a Viola e la corsia laterale di sinistra a Minarini.

In attacco, confermato il tandem con il gambiano Sowe e Saraniti. Risponderà il Catanzaro con Leone tra i pali, Sabato sull'out difensivo di destra e Zanini sull'out difensivo di sinistra, mentre Prestia e Patti giocheranno al centro della retroguardia. I due centrali di centrocampo saranno Maita e il belga Van Ranseeck, mentre Icardi coprirà la corsia laterale di destra sulla mediana e Mancosu sarà l'esterno mancino. In attacco conferma per Saraò e per Giuseppe Giovinco.

A Vibo Valentia c'è forse rimpianto per non aver chiamato prima il tecnico Campilongo, che con il suo 3-5-2 ha regalato una continuità che la Vibonese non era riuscita a raggiungere per tre quarti di campionat. Il 4-4-2 di Erra nel Catanzaro sta confermando pregi e difetti della squadra calabrese, autrice di un'altra prestazione di spessore in casa contro il Siracusa, ma che in trasferta ha raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite e ha vinto solo una partita a Pagani in questo campionato.

Quote molto equilibrate per le scommesse sul match, ma il Catanzaro negli ultimi tempi non ha brillato per rendimento esterno. Successo calabrese quotato 3.10 da William Hill, mentre per Snai il risultato di vittoria interna è quello più probabile, con quota fissata a 2.30. L'eventuale pareggio viene invece offerto a 3.15 dall'agenzia Paddy Power.

Per Vibonese Catanzaro, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, il canale Lega Pro Channel garantirà la diretta streaming video via internet, esclusiva sul portale sportube.tv.

