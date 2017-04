Video/ Ascoli Brescia (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 37^ giornata)

Video Ascoli Brescia (LAPRESSE)

VIDEO ASCOLI BRESCIA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA) - Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca le formazioni di Ascoli e Brescia non riescono a farsi male non andando oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo Bisoli suona la carica per le Rondinelle con un colpo di testa largo al 10' ma i bianconeri rispondono con le chances non sfruttate correttamente da capitan Giorgi al 16' e da Favilli al 41'. Nella ripresa il più attivo della squadra di Aglietti è sicuramente Gatto mentre Mauri fallisce una clamorosa opportunità al 59', con il match che si spegne lentamente fino al fischio finale. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come le due compagini si siano sostanzialmente annullate l'un l'altra poichè, nonostante il possesso palla favorevole al Brescia con il 56%, in fase offensiva l'Ascoli ha collezionato un buon 5 a 1 nel computo delle conclusioni importanti, a cui si aggiungono i 5 tentativi del solo Orsolini, destinato alla Juventus. In palleggio inoltre gli ospiti hanno giocato molti più palloni, 605 a 495 impreziositi dai 47 passaggi completati da Blanchard, nonostante le 29 palle recuperate da Mengoni. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro La Penna della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo Racine, Blanchard, Bisoli, Pinzi e Calabresi, tutti giocatori del Brescia. (Alessandro Rinoldi)





