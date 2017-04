Video/ Fiorentina-Inter (5-4): highlights e gol della partita (Serie A, 33^ giornata)

Video Fiorentina Inter (LAPRESSE)

VIDEO FIORENTINA INTER (RISULTATO FINALE 5-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 33^ GIORNATA) - La partita del 'Franchi', il 5-4 della Fiorentina sull'Inter – oltre ad essere di gran lunga la più folle e divertente partita di questa Serie A – conferma un andamento generale nei confronti diretti tra viola e nerazzurri a favore dei primi: quinta vittoria negli ultimi 6 testa a testa in campionato per i toscani, quarta negli ultimi 5 giocati in casa dalla Fiorentina. Nell'analisi dello scout della Lega Serie A, partiamo con un dato sul possesso palla abbastanza neutro: 51 a 49% per la Viola, che costringe però Handanovic a ben 5 parate, contro l'unica di Tatarusanu (oltre al salvataggio determinante di Astori, sulla linea, nel recupero). 11 a 9 i tiri totali per i padroni di casa, 9 a 6 dei quali nello specchio di porta; considerando le 10 occasioni da gol a 7 finali, il 5-4 appare risultato giusto... Alto ma non altissimo il numero di palle perse, 39 per la Fiorentina e 26 per l'Inter, con i toscani dunque più imprecisi ma capaci di vincere grazie ad un secondo tempo desolante dei nerazzurri. Per quanto riguarda i singoli, impressionante Mauro Icardi: 3 tiri in porta, 3 gol per il capitano interista; sul suo livello però anche Babacar, il migliore (parimerito) con 3 occasioni create. Luci e ombre per Sanchez, che soffre le pene dell'inferno proprio in marcatura su Icardi ma è il migliore per palloni recuperati (6); bocciato infine Candreva, che offre a Perisic l'assist per l'1-1 nel primo tempo ma risulta il peggiore per palle perse (7), specchio di una prova insufficiente.

LE DICHIARAZIONI - Paulo Sousa a 'Premium' non affronta le voci su un futuro lontano da Firenze: "E' stata una bella partita, tra due squadre che hanno provato a vincere. Alla fine credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria, per la rimonta dopo lo svantaggio della prima frazione. Bernardeschi? Era dispiaciuto per il rigore, ma non l'ho cambiato per quello: avevo semplicemente bisogno di un giocatore più fresco. Io più silenzioso in panchina? Solo perché ho un po' di febbre, non ci sono altre spiegazioni... Noi lavoriamo sempre per migliorare, lo facciamo dall'inizio del campionato e vogliamo farlo fino all’ultima partita". Pioli, arrivando in netto ritardo, parla poi anche del faccia a faccia tra dirigenti, negli spogliatoi: "Dovevamo fare della valutazioni e capire perché è successo quello che è successo nel secondo tempo. Quella non può essere la mia squadra, non può essere la squadra che ha fatto bene fino a domenica scorsa perché anche nel derby abbiamo dimostrato compattezza. C'è stato un blackout inspiegabile. È stata un prestazione troppo brutta per essere nostra... Io so come funzionano le cose, prima ero un allenatore bravo adesso probabilmente le considerazioni sono diverse; devo concentrarmi solo su queste ultime partite, provare fino alla fine a fare il massimo. E poi si vedrà". (Luca Brivio)





