Video/ Spezia Entella (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 37^ giornata)

Video Spezia Entella (LAPRESSE)

VIDEO SPEZIA ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA) - Il derby ligure, valido per la zona playoff, termina con una vittoria dello Spezia per due reti a zero. Partita ricca di emozioni all'Alberto Picco. Andiamo ora ad analizzare i numeri del match. Per quanto riguarda il possesso palla lo Spezia ha la meglio con il 53%, mentre l'Entella tocca il 47%. I tiri in porta, 5 a 2, e le palle giocate, 569 a 523, sottolineano la voglia dello Spezia di trovare la strada della vittoria. Passiamo ora ai singoli. Pellizzer dell'Entella primeggia riguardo le palle recuperate, 26, dietro di lui Valentini dello Spezia con 24. Per quanto riguarda i passaggi riusciti Sini dell'Entella primeggia con 52, lo segue il grande protagonista del match Migliore con 50. I tiri scagliati verso la porta vedono Caputo e Maggiore a 2, mentre l'autore della seconda rete, Pulzetti, capitalizza la massimo con un tiro e un gol. I numeri presentano un match dove l'Entella ha offerto troppo poco in fase offensiva a differenza dello Spezia.

VIDEO SPEZIA ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA) LE DICHIARAZIONI - Il derby ligure Spezia-Entella ha visto tra i protagonisti Francesco Migliore dello Spezia, queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato da Spezia e quando giochiamo così al Picco è difficile per qualunque squadra. Giocando un più avanti è più facile trovare la rete. Una vittoria importante quella di oggi che ci conferma in zona playoff. Quest'anno siamo cresciuti piano piano, dobbiamo fare un finale di stagione importante e dobbiamo alzare l'asticella rispetto allo scorso anno". Luca Ceccarelli, difensore della Virtus Entella, ha analizzato la brutta sconfitta della sua squadra in mixed zone, questo quanto riportato da tuttoentella: "Alla prima occasione siamo andati sotto e devo dire che é stato molto bravo Migliore. Lo Spezia é più esperto di noi e ha gestito bene il vantaggio trovando poi il raddoppio. Peccato perché pensavamo di tenerli sotto. Mancano cinque partite e ce la possiamo ancora fare. Non vogliamo perdere i playoff per il secondo anno consecutivo". (Umberto Tessier)

