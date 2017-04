Video/ Trapani Pisa (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 37^ giornata)

Video Trapani Pisa (LAPRESSE)

VIDEO TRAPANI PISA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA) - Il Trapani batte nel finale il Pisa trovando una vittoria d'oro in chiave salvezza. Per la squadra allenata da Gennaro Gattuso lo spettro della Lega Pro è sempre più vicino. Passiamo adesso ai numeri del match per capire meglio l'andamento dell'incontro. Il Trapani primeggia nel possesso palla, 54% a 46%, nei tiri totali, 5 ad 1 e nella palle giocate, 542 a 454. Numeri che indicano una certa padronanza del match da parte degli uomini di casa in una partita a tratti molto noiosa e avara di emozioni. Per quanto riguarda i dati singoli Matteo Legittimo del Trapani primeggia per quanto riguarda le palle recuperate, 28, dietro di lui Milanovic del Pisa con 27. Per quanto riguarda i passaggi riusciti è ancora Legittimo il protagonista con 48, lo segue il compagno di squadra Casasola a quota 43. Nei tiri spicca Coronado a quota 5, lo segue l'autore del gol cItro con 3. I numeri dimostrano l'atavico problema del Pisa nella fase offensiva.

VIDEO TRAPANI PISA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA) LE DICHIARAZIONI - L'allenatore del Trapani, Alessandro Calori, esprime tutta la sua soddisfazione per una vittoria che vale il doppio, queste le sue dichiarazioni raccolte da tuttob: "Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra come il Pisa che non ti permette di giocare, però siamo stati bravi e attenti a non subire e poi abbiamo avuto la pazienza di aspettare fino all’ultimo e siamo stati premiati dalla rete di Citro. E’ una vittoria che vale tanto, ci dà linfa, energia e consapevolezza per il lavoro che stiamo facendo. Adesso dobbiamo essere bravi, avrò bisogno di tutti ma questo è un gruppo in cui chi viene chiamato si fa trovare subito pronto". Rino Gattuso, allenatore del Pisa, non nasconde tutta la sua amarezza, queste le sue riflessioni raccolte da tuttopisa: "La squadra ha fatto quello che doveva fare. Non è un caso che si perdano tante partite nello stesso modo. In questi momenti dobbiamo metterci la faccia, assumersi le responsabilità. E’ un dato di fatto che non riusciamo a vincere da tantissimo tempo. Oggi doveva partire Cani dal primo minuto, ma poi ha avuto problemi. Ci siamo messi col 4-4-2 per provare a essere più compatti. Le stiamo tentando tutte, ma abbiamo sempre grandissime difficoltà. I ragazzi devono pensare che indossano una maglia gloriosa e devono onorarla fino alla fine del campionato. In Serie B sono pochi attaccanti che decidono le partite da solo, forse solo Pazzini. Lores oggi si è mosso bene, il problema più grande è stato forse la rincorsa che avevamo fatto. Dopo Vicenza qualcosa è successo a livello mentale, è subentrata la paura e questo ha reso le cose più difficili. Mi dispiace a livello professionale, per quello che è stato fatto in questi due anni a Pisa. Mi dispiace per i tifosi, per la città ma ora non è il momento di fare chiacchiere da bar, cercando alibi. L’unico colpevole di questa situazione sono io. E' presto per parlare del mio futuro, mancano cinque giornate, il Pisa non è Gattuso, ha una grandissima società con mentalità imprenditoriale". (Umberto Tessier)

