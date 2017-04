AlbinoLeffe Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta AlbinoLeffe Pordenone - LaPresse

DIRETTA ALBINOLEFFE PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - AlbinoLeffe Pordenone, diretta dall’arbitro Giovanni Luciano oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei tre posticipi della 36^ giornata del girone B di Lega Pro. Intrigante sfida play-off allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. L'Albinoleffe è ancora in lotta per conquistare gli spareggi e prima di questa giornata si trova al nono posto in graduatoria. Il Pordenone è già certo della partecipazione ai play-off, ma vorrebbe entrarci come seconda del girone B. Al momento i friulani, dopo la fondamentale vittoria nell'ultimo turno contro il Padova, possono ancora ambire alla seconda posizione, inoltre la squadra friulana può fregiarsi del titolo di miglior attacco del campionato con 65 reti realizzate, ben dieci gol in più della capolista Venezia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Assenza importante a centrocampo per l'Albinoleffe, che dovrà rinunciare al centrocampista Nichetti, espulso nella precedente gara. Comunque mister Massimiliano Alvini rimarrà fedele al modulo di gioco 3-5-2, schierando in porta l'estremo difensore Nordi. Con lui, a protezione dei pali, ci saranno i tre difensori Zaffagnini, Scrosta e il capitano Gavazzi. A centrocampo i due esterni saranno Guerriera e Anastasio, i tre interni Cortellini, Giorgione e Di Ceglie. Le due punte centrali infine saranno Mastroianni e Gonzi.

Il Pordenone del tecnico Bruno Tedino risponderà con il classico 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo, che in questa stagione ha già permesso di vincere diciannove gare. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Tomei, sostenuto dai due terzini Semenzato e De Agostini e dai due difensori centrali Marchi e capitan Stefani. A centrocampo il mediano sarà Burrai, le due mezzali Suciu e Misuraca. Il trequartista risponderà al nome di Cattaneo, e darà sostegno ai movimenti delle due punte centrali, vale a dire Berrettoni e il capocannoniere Arma.

Sarà una sfida piuttosto equilibrata, anche se è probabile che sarà l'Albinoleffe a mantenere più a lungo il controllo della sfera. Il Pordenone vuole vincere per ottenere un miglior piazzamento, ma non ha l'obbligo di farlo, visto che i play-off sono già una certezza. Obbligo che invece pesa sulle spalle dell'Albinoleffe, che viceversa rischierebbe di vedersi risucchiato fuori dalla zona verde.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche AlbinoLeffe Pordenone sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

