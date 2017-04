Benfica Salisburgo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (Youth League)

Diretta Benfica Salisburgo, finale Youth Lague (LaPresse)

DIRETTA BENFICA SALISBURGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (FINALE YOUTH LEAGUE 2017, OGGI) – Benfica Salisburgo, diretta dall’arbitro Ali Palabiyik è la partita in programma oggi 24 aprile 2017 alle ore 17.00 presso il Colovary Sports Centre di Nyon, valida quale finale del torneo di Youth League 2017. I prossimi campioni del calcio europeo tornano oggi in campo a Nyon, città della Uefa per contendersi il titolo europeo per la categoria U19. La finale di questo pomeriggio appare certamente inaspettata, almeno da pronostico stilato all’inizio del torneo continentale, dove come favorite al titolo vi erano formazioni giovanili di club certamente più blasonati: eppure entrambe le compagini hanno davvero meritato sul campo questa possibilità di giocarsi il massimo titolo europeo per club.

Vediamo quindi il percorso fatto fin qui dalle due rivali per la finale della Youth League: tra le due solo il Benfica ha dovuto affrontare anche la fase a gironi, chiusa al secondo posto a 10 punti e 3 vittorie e un pareggio a bilanci. Per il Salisburgo invece l’ingresso nel tabellone è avvenuto solo nella fase play off vincitori dove ha dovuto affrontare Vardar e Almaty rispettivamente in semifinale e finale. Nel tabellone eliminatorio della Youth League 2017 invece i portoghesi hanno dovuto superare nell’ordine il Midjlland (battuti i rigori) oltre ai olandesi del Psv sconfitti sempre dal dischetto, e i russi del Cska Mosca ai quarti di finale; per gli austriaci invece gli avversari sono stati i britannici del Manchester City ai 16^, i francesi del Psg e l’Atletico Madrid nelle due fasi successive. In semifinale il Benfica era poi riuscito a piegare il Real Madrid per 4-2 grazie alle reti di Filipe e Sequiera, andati entrambi in doppietta, mentre il Salisburgo è stato autore di una splendida rimonta ai danni del Barcellona per 2-1, dove gli eroi del match sono stati senza dubbio Wolf e Daka.

Passando alle probabili formazioni della finale di Youth League 2017 è facile pensare che entrambi i tecnici punteranno sui propri giocatori titolari, già visti in campo in semifinale: va però ricordato che tra le file austriache torna a disposizione il terzino sinistro Gideon Mensah, che aveva saltato il turno precedente per squalifica. Per il suo Benfica quindi Tralhao non dovrebbe fare a meno del 4-2-3-1 messo in campo contro il Real Madri, con un reparto difensivo composto dalla coppia di centrali Kalalca e Ruben Dias e con Araujo e Buta in fascia. Davanti per i portoghesi dovrebbero partite titolari Fiorentino e Fernandes, con Joao Felix autore della doppietta contro i Blancos sulla trequarti dietro alla punta Josè Gomes. Per la compagine del Salisburgo invece Marco Rose non dovrebbe fare a meno nel 4-4-2 a una difesa con Igor e Meist al centro e Ingolitsch e il ritrovato Mensah in fascia: al centro campo la regia sarà quindi affidata ancora a Gorzel in coppia con Haldara, con Meister e Wolf disponibili a correre in fascia a supporto delle due punte Sturm e Berisha.

Ricordiamo infine che la finale di Youth League 2017 tra Benfica e Salisburgo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Mediaset Premium che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 17.00 sul proprio canale tematico Premium sport 2. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio Premium Play disponibile però ai soli abbonati al servizio.

