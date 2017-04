Classifica marcatori Serie A - LaPresse

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, DZEKO ALLUNGA SU BELOTTI? (33^ GIORNATA) - La classifica marcatori di Serie A assumerà il suo volto definitivo solamente stasera. Con 25 gol resiste in testa Andrea Belotti, il Gallo del Torino, pari merito con Edin Dzeko, che però potrebbe diventare capocannoniere solitario dal momento che la Roma deve ancora giocare e per di più sarà impegnata nel posticipo contro il Pescara del grande ex Zdenek Zeman, che ha già incassato 70 gol nel corso di questo campionato. Il bomber bosniaco ha, al momento, le stesse reti della punta granata e dunque potrebbe tentare la fuga. Chi si è avvicinato tantissimo alla coppia di testa è Mauro Icardi che dopo la tripletta, purtroppo inutile per la sua squadra, ai danni della Fiorentina, è terzo a quota 24 gol. L'argentino capitano dell’Inter ha superato il connazionale Gonzalo Higuain, fermo a quota 23 reti, che ieri non ha partecipato al festival dei gol di Juventus-Genoa (4-0 per i bianconeri). Salgono anche le quotazioni di Dries Mertens (quinto con 22 reti) e Immobile, che dopo la doppietta di ieri ha raggiunto le 20 marcature in campionato ed occupa il sesto posto.

Ancora in gol Marco Borriello, che ha raggiunto quota 16 gol dopo la rete realizzata ad Udine nella sconfitta del Cagliari contro l'Udinese: un’ottima stagione per l’eterno attaccante che in Sardegna sta vivendo una seconda giovinezza. La top ten è chiusa da Nikola Kalinic, Alejandro Gomez e Lorenzo Insigne, a pari merito all’ottavo posto a quota 14 gol. Chi si affaccia con prepotenza tra i migliori attaccanti della stagione 2016-2017 è Balde Keita Diao della Lazio, autore ieri pomeriggio di una tripletta ai danni del Palermo, tre gol che consentono allo spagnolo di raggiungere e superare nello stesso giorno la doppia cifra, raggiungendo quota 11 gol in coabitazione con Giovanni Simeone, Marek Hamsik, Iago Falque, Mohamed Salah e Cyril Thereau. Tutti costoro sono comunque preceduti da Carlos Bacca a quota 13 e da Diego Falcinelli, autore di 12 gol che tengono ancora vive le speranze salvezza del Crotone.

