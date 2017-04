Diretta/ Pescara Roma info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Pescara Roma - LaPresse

DIRETTA PESCARA ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Pescara Roma, diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia lunedì 24 aprile alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiude la 33^ giornata di Serie A 2016-2017. La gara dell'Adriatico si annuncia divertente, anche se sulla carta sembra non esserci partita. Il Pescara attende ormai la sola matematica per ufficializzare la sua amara retrocessione in serie B. Un'annata nera che andrà subito archiviata per i biancoazzurri che hanno deluso tutti, a partire dai propri tifosi. La squadra del grande ex Zdenek Zeman proverà a sfruttare comunque le ultime gare per provare a far divertire i sostenitori e per capire chi potrà far parte della rosa che giocherà in serie B l'anno prossimo. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)

La Roma invece con l'ultimo pareggio in casa contro l'Atalanta ha praticamente detto addio ai sogni scudetto. Uno stop brusco e che non è piaciuto ai tifosi che ora temono la rimonta del Napoli al secondo posto. La gara col Pescara potrebbe comunque essere la giusta occasione per risollevarsi e per provare a segnare tanti gol visto che gli abruzzesi concedono tantissimi spazi e prendono tante reti in ogni partita.

Il Pescara arriva da due pareggi e una sconfitta. Ha sorpreso il pareggio ottenuto in casa contro il Milan di Montella: la formazione abruzzese ha stoppato i rossoneri anche grazie alla papera di Donnarumma e Paletta. Mentre nell'ultima gara non sono riusciti a placare la furia bianconera della Juventus con Higuain che con la sua doppietta ha deciso la sfida dell'Adriatico. Per Zeman sarà un ritorno al passato con tanta voglia di far bene anche perché il boemo sta già lavorando in vista del prossimo campionato per capire quali saranno i membri che potranno far parte della rosa. La Roma invece arriva dal pareggio con l'Atalanta e prima aveva vinto due gare. La squadra di Spalletti segna molto e soprattutto gioca un ottimo calcio anche se si è fatta bloccare dai nerazzurri di Gasperini nel turno di Pasqua. Dunque sarà una gara che si prospetta aperta e comunque ricca di gol. Anche perché i giallorossi si presenteranno con Dzeko in formissima e con un Salah che col Pescara potrebbe avere tantissimi spazi.

La gara del girone d'andata fu vinta dalla Roma pur con qualche sofferenza di troppo: fu 3-2 e i giallorossi a più riprese rischiarono di non vincere contro il Pescara all'andata. La doppietta di Dzeko aprì la gara salvo poi dover assistere al risveglio del Pescara che dopo il gol di Memushaj cominciò a far paura, salvo poi essere annientato dal gol di Perotti. Inutile la rete di Caprari alla fine. Nel 2012 l'ultima sfida giocata allo stadio Adriatico tra queste due formazioni. In quella gara fu Mattia Destro a regalare i 3 punti alla formazione che all'epoca era guidata da Rudi Garcia e che ottenne una vittoria di grande importanza nella corsa allo scudetto. Per quanto riguarda il mondo delle scommesse, la formazione biancoazzurra viene quotata da Bwin a 10.00 mentre a 5.75 viene quotato il pareggio. Invece la vittoria della Roma viene quotata a 1.20. Giallorossi nettamente favoriti contro il Pescara.

Mister Zeman ha ammesso che il Pescara sta già pensando alla prossima stagione pur volendo onorare le ultime gare in massima serie di questa stagione. Il tecnico boemo sta guardando con interesse a quelli che sono gli elementi della rosa attuale per capire chi confermare e chi mandare via. Spalletti invece vuole capire se questa Roma può ambire al salto di qualità. Dopo lo stop con l'Atalanta serve la vittoria a Pescara che potrebbe aprire scenari interessanti soprattutto per il secondo posto visto che il Napoli dietro viaggia a gonfie vele.

Per quanto riguarda la diretta tv di Pescara Roma, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con un abbonamento Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport (disponibile anche in HD) e con un abbonamento Sky sul canale del satellite numero 251, Sky Calcio 1 HD, ed anche sui canali numero 206, Sky Supercalcio HD, e numero 201, Sky Sport 1 HD. Per quanto riguarda la diretta streaming video via internet, gli abbonati potranno collegarsi sul web sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^GIORNATA)





