LITE DZEKO-SPALLETTI/ Video, il “vaffa” dell’attaccante al tecnico: fai ancora il furbo!

LITE DZEKO-SPALLETTI, VIDEO: IL BOSNIACO SI INFURIA ALLA SOSTITUZIONE E POI DICE ALL'ALLENATORE: FAI ANCORA IL FURBO! IL PRECEDENTE BONUCCI - La lite tra Luciano Spalletti ed Edin Dzeko riaccende una vecchia fiamma che aveva visto litigare in precedenza Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. In quel caso la Juventus gestì la situazione in maniera esemplare, con il tecnico livornese che mandò il difensore in tribuna in una partita delicata come quella degli ottavi di finale di andata contro il Porto in trasferta. Una scelta che sicuramente ha fatto discutere molto, ma che si è rilevata vincente con la Juventus che poi non ha sbagliato più niente arrivando fino alla semifinale di Champions League. Cosa farà la Roma con Edin Dzeko? Difficile valutarlo anche se alla fine della partita Luciano Spalletti è sembrato molto tranquillo. Va ricordato però che anche Massimiliano Allegri fece lo stesso gesto nell'immediato post partita. Staremo a vedere.

LITE DZEKO-SPALLETTI, VIDEO: IL BOSNIACO SI INFURIA ALLA SOSTITUZIONE E POI DICE ALL'ALLENATORE: FAI ANCORA IL FURBO! - Cosa succede tra Edin Dzeko e Luciano Spalletti? La polemica scoppia al momento della sostituzione dell'attaccante bosniaco con la Roma avanti 4-0 all'Adriatico contro il Pescara. A venti minuti dalla fine il tecnico di Certaldo decide di sostituirlo con Clement Grenier e l'ex punta del Manchester City perde le staffe mandando a quel paese il tecnico della Roma. Un gesto che è abbastanza inspiegabile anche perché vive un momento importante e mai è stato messo in discussione. Probabile che il calciatore della Roma volesse rimanere in campo per provare a segnare, visto che non l'aveva ancora fatto, per dare spessore alla sua corsa alla vittoria della classifica dei marcatori. Un gesto che sicuramente dimostra come non ci sia armonia nello spogliatoio dei giallorossi e come il rapporto tra i calciatori e Luciano Spalletti sia appeso a un filo. Staremo a vedere quello che accadrà da qui alla fine delle stagione, ma di certo questo gesto non può passare inosservato. CLICCA QUI PER IL VIDEO

