PAGELLE/ Pescara-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Pagelle Pescara Roma (Foto LaPresse)

PAGELLE PESCARA ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 33^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a dare i voti ai protagonisti del primo tempo di Pescara-Roma, ultimo posticipo della 33^ giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 2 a 0 in favore della formazione di Spalletti che comunque impiega ben 44 minuti a trovare la via del gol, quando El Shaarawy (6,5) con una bella progressione sulla fascia sinistra regala un cioccolatino a Strootman (6,5) che solo davanti alla porta lasciata sguarnita da Fiorillo (6) non può proprio sbagliare, non passano neanche sessanta secondi e i giallorossi raddoppiano con Dzeko (6) che serve Nainggolan (7), il belga dopo la traversa colpita nei minuti precedenti stavolta non sbaglia e raddoppia, difesa del Pescara allo sbando e dire che i padroni di casa non si erano comportati malissimo creando anche qualche pericolo dalle parti di Szczesny (5,5) con Bahebeck (6,5). Roma che merita comunque il vantaggio, a inizio gara gol annullato a Salah (6,5) per un fuorigioco millimetrico dell'egiziano e tante altre occasioni create dagli uomini di Spalletti che stanno facendo valere tutto il loro tasso tecnico contro la squadra di Zeman, ormai con più di un piede e mezzo in Serie B. VOTO PESCARA 5,5 - La difesa della squadra di Zeman tiene botta per 43 minuti per poi staccare la spina due minuti prima dell'intervallo, concedendo due gol agli avversari. MIGLIORE PESCARA: BAHEBECK 6,5 - È il giocatore che crea più pericoli dalle parti di Szczesny costringendo i difensori giallorossi a timbrare il cartellino. PEGGIORE PESCARA: MUNTARI 5 - Interviene sempre in maniera cattiva e scomposta rischiando di far male agli avversari. VOTO ROMA 6,5 - Un gol annullato e una traversa prima di sbloccare la contesa con Strootman e ribadire immediatamente il concetto con Nainggolan. MIGLIORE ROMA: NAINGGOLAN 7 - Stasera il belga è incontenibile, con un avversario irresistibile fa quello che vuole: un gol, una traversa e tantissime giocate sopraffine. PEGGIORE ROMA: SZCZESNY 5,5 - Potrebbe essere più sicuro nelle uscite quando nei paraggi c'è Bahebeck sempre in agguato. (Stefano Belli)

