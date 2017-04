Padova Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Padova Ancona- LaPresse

DIRETTA PADOVA ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Padova Ancona, diretta dall'arbitro Alberto Santoro oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei tre posticipi della 36^ giornata del girone B di Lega Pro. Allo stadio Euganeo di Padova si affronteranno i padroni di casa e il fanalino di coda Ancona. I veneti, già sicuri dell'approdo ai play-off, proveranno a riprendersi il secondo posto per ottenere un miglior piazzamento in vista del post-season. Al momento i bianco-rossi sono in quarta posizione, a causa di quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti precipitare.

Situazione disperata per l'Ancona, che con sole tre giornate da disputare si trova a quattro punti di distanza dal penultimo posto, che permetterebbe ai marchigiani di disputare i play-out per mantenere la categoria. Viceversa la squadra sarebbe costretta ad abbandonare il terzo campionato calcistico italiano e giocare fra i dilettanti nella prossima stagione. I quattro punti nelle ultime due gare accrescono probabilmente i rimpianti di una squadra che, ad un certo punto della stagione, si è lasciata completamente andare ed è scivolata inesorabilmente all'ultimo posto in graduatoria.

Probabilmente il Padova ripeterà la formazione vista nello scontro al vertice con il Pordenone, terminato 1-0 per i friulani. Mister Oscar Brevi adotterà il modulo di gioco 3-5-2, schierando fra i pali Bindi. Con lui, a protezione della porta, ci saranno i tre difensori Emerson, Cappelletti e Russo. A centrocampo i tre interni saranno De Risio, Mandorlini e Mazzocco, mentre sulle due fasce giocheranno Madonna e Favalli. Infine la coppia di attaccanti centrali sarà formata da De Cenco e dal capitano e bomber Altinier, già autore di dodici reti in campionato.

L'Ancona invece cercherà di ripetere la buona prestazione fornita nell'ultimo match contro il Feralpisalò, non discostandosi dall'undici iniziale. Il modulo scelto dall'allenatore Tiziano De Patre sarà il 4-3-3 e vedrà giocare in porta l'estremo difensore Anacoura. In difesa sulle fasce ci saranno Daffara e Barilaro, mentre al centro giocheranno Cacioli e Ricci. I tre centrocampisti saranno il capitano Gelonese e le due mezzali Bambozzi e Zampa, mentre il tridente offensivo sarà formato da Voltan, Frediani e dalla punta centrale Paolucci.

L’Ancona proverà a fare la partita della vita, per alimentare ancora per qualche giorno le speranze di accedere ai play-out; non sarà facile portare a casa dei punti visto che il successo diventa fondamentale anche per il Padova, che non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole centrare almeno il terzo posto. Dunque sarà una sfida con numerosi capovolgimenti di fronte, che molto probabilmente vedrà prevalere la squadra che per prima riuscirà a trovare la via del gol.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Padova Ancona sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

