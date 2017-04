Parma Sudtirol/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma Sudtirol - LaPresse

DIRETTA PARMA SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Parma Sudtirol, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà l’ultimo posticipo della 36^ giornata del girone B di Lega Pro. Il Parma deve prontamente smaltire la delusione per non essere riuscito ad agguantare il primato. La formazione emiliana ha pagato i tanti punti persi nell'ultimo mese, oltre ad un Venezia che è stato praticamente un rullo compressore da svariati mesi. Parma che perciò deve mantenere la seconda posizione che ha notevole importanza in vista degli spareggi per la serie B. La formazione di D'Aversa non può fare errori visto che si prevedono degli spareggi agguerriti contro tante squadre che non avranno nulla da perdere. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

Sudtirol che invece appare tranquillo in classifica non potendo lottare né per la zona retrocessione né per quella promozione. Sarà comunque una gara divertente anche perché si dovrà capire come reagirà il Parma alla vittoria del campionato da parte del Venezia. Senza dimenticare il caos per via della partita persa in casa con l'Ancona: i tifosi vogliono creare gruppo e fare in modo che il ritorno in B, anche mediante i playoff, diventi effettivamente realtà nelle prossime settimane.

Il Parma dopo il brusco k.o. rimediato contro il Bassano nell'ultimo turno vuole rialzarsi e mantenere la seconda posizione che è fondamentale per gli spareggi. Emiliani col 4-3-3 che vedrà Frattali in porta, oltre a Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli e Scaglia in difesa. A centrocampo spazio sicuro per Munari, Scozzarella e Scavone mentre in avanti ci sarà un tridente di fuoco. Infatti giocheranno Baraye e Nocciolini esterni con Calaiò a fare da punta centrale. In panchina invece pronti Sinigaglia e Corapi a dare man forte in caso di necessità nella ripresa.

Per quanto concerne invece la formazione trentina, il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Marcone in porta, Bassoli, Di Nunzio e Riccardo in difesa. A centrocampo Cia, Obodo e Furlan saranno gli interni mentre sulle fasce giocheranno Rantier e Tait. In attacco largo al tandem offensivo con Tulli e Gliozzi pronti a far male al Parma che soffre molto quando ci sono puri centravanti nelle squadre avversarie.

La formazione di D'Aversa ha indubbiamente in Emanuele Calaiò il suo riferimento offensivo. L'ex Napoli e Genoa è infatto fondamentale anche perché crea gioco e tante occasioni da gol anche per i compagni. Oltre a lui bene anche Scaglia che è il vero playmaker della squadra senza dimenticare Scozzarella, sempre essenziale col suo gioco concreto e basato sulla sostanza. Nel Sudtirol un elemento fondamentale è sicuramente l'ex Benevento, Cia. Proprio il centrocampista è ottimo per i suoi inserimenti micidiali. Oltre a lui chi sta sorprendendo è Gliozzi, un attaccante per cui non sono da escludere occasioni dalla serie B nel prossimo mercato.

Per quanto concerne invece le scommesse, la vittoria del Parma viene quotata da Bwin a 1.30 mentre il pareggio va a 3.50. Il 2 del Sudtirol viene invece quotato a 5.10 proprio a dimostrazione di come sia difficile per i trentini vincere. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Parma Sudtirol sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO

