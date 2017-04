Pescara Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Pescara Roma: Mohamed Salah al tiro (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ROMA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Pescara Roma è la partita con la quale si conclude la trentatreesima giornata di Serie A 2016-2017: allo stadio Adriatico si gioca alle ore 20:45 di lunedì 24 aprile. Roma impegnata nella corsa al secondo posto, Pescara ormai condannato alla Serie B; soprattutto questa partita rappresenta anche un’altra sfida di Zdenek Zeman alla squadra che ha allenato in due diversi momenti della sua carriera, e dove nonostante i risultati poco scintillanti (rispetto alle attese) è rimasto assolutamente benvoluto. In termini generali un’occasione che la Roma non può assolutamente perdere, tra le due squadre i punti di differenza in classifica sono 58. Andiamo allora a studiare in maniera più approfondita quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il Monday Night, leggendo le probabili formazioni di Pescara Roma.

PESCARA ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Pescara Roma è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (33^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Pescara ha una quota di 11,00; il segno X per il pareggio vale 6,25 mentre il segno 2 per la vittoria della Roma vale 1,25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Come si diceva recentemente, per Zeman il grande rammarico rimane soprattutto quello di non aver potuto avere a disposizione giocatori come Gilardino e Pepe, che di fatto non si sono mai visti da quando il boemo è arrivato in panchina. Probabilmente le cose sarebbero andate nello stesso modo, o magari no; sta di fatto che adesso il Pescara affronta questa partita con un 4-3-3 nel quale la prima punta del tridente dovrebbe essere Bahebeck, che ha superato i problemi fisici (anche lui è stato tartassato dagli infortuni) e che dunque dirotterà l’ex Caprari sulla corsia esterna, con la conferma di Benali a destra. A fare le spese del ritorno dell’attaccante francese è Brugman; a centrocampo infatti non sembra ci sia spazio per l’uruguaiano, Zeman dovrebbe confermare Memushaj e Coulibaly sulle mezzali e Muntari da finto playmaker (il ghanese ha caratteristiche diverse rispetto al regista classico). In difesa se non altro rientra Bovo; dovrebbe essere lui ad affiancare Campagnaro al centro dello schieramento, mentre sulle fasce non dovrebbero esserci novità con Zampano e Biraghi. In porta Fiorillo dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Bizzarri e dunque essere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti, dopo una stagione quasi interamente vissuta con la difesa a tre, è tornato all’antico (cioè allo schema simbolo della sua prima avventura sulla panchina della Roma, conclusa ormai più di sette anni e mezzo fa) e adesso si dispone con il 4-2-3-1; significa che Fazio e Manolas stringono al centro con Rudiger che si allarga a sinistra (e dovrebbe vincere il testa a testa con Bruno Peres), mentre a sinistra sono in tre per una maglia, con Emerson Palmieri che non è al meglio e dunque dovrebbe lasciare campo a Mario Rui, che appunto si gioca la posizione di terzino sinistro con Juan Jesus. A centrocampo discorso simile per De Rossi, che nelle ultime settimane non è mai stato al 100%: qualora Capitan Futuro non dovesse farcela è pronto Leandro Paredes che rappresenta il suo sostituto naturale, ci sono meno possibilità per Grenier. Strootman invece sarà titolare; a completare lo schieramento saranno i quattro giocatori offensivi, vale a dire Salah e Perotti (in vantaggio su El Shaarawy) sugli esterni ad accompagnare il lavoro di raccordo da parte di Nainggolan, con Edino Dzeko, capocannoniere del campionato, schierato naturalmente come prima punta.

PESCARA (4-3-3): 1 Fiorillo; 11 F. Zampano, 14 Campagnaro, 83 C. Bovo, 3 Biraghi; 33 Coulibaly, 13 Muntari, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 15 Bahebeck, 17 Caprari

A disposizione: 31 Bizzarri, 12 Aldegani, 44 Fornasier, 35 A. Coda, 2 A. Crescenzi, 7 Verre, 5 A. Bruno, 36 Cubas, 9 Kastanos, 28 Mitrita, 16 Brugman, 20 Cerri

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: -

Indisponibili: Vitturini, Stendardo, Pepe, Gilardino

ROMA (4-3-1-2): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas, 21 Mario Rui; 16 De Rossi, 6 Strootman; 11 Salah, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 13 Bruno Peres, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 33 Emerson P., 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

